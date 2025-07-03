特朗普持續打壓　美媒：哈佛大學每年將面對79億預算缺口

《華爾街日報》7月2日報道，如果特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）針對哈佛大學（Harvard University）有關削減研究經費、稅收政策和限制招收國際生的計劃全部付諸實行，哈佛大學每年將面臨10億美元（約78.5億港元）的財政缺口。



根據《華爾街日報》的分析，這令人沮喪的數字有助解釋，為何哈佛大學在經歷數月的抗爭之後，最終決定與政府進行談判。

《華爾街日報》按照公開數據估算，假設在最壞的情況下，哈佛大學失去所有聯邦研究經費撥款、聯邦學生援助以及招收國際學生的資格，而國會將其校務基金（endowment）年度稅率提高至8%。

2025年5月23日，美國麻薩諸塞州劍橋市，學生們在哈佛大學校園內散步。（Reuters）

報道指，長期面對如此大規模的財政缺口，將嚴重影響哈佛大學管理每年64億美元（約502.4億港元）預算的能力。

儘管哈佛大學旗下擁有530億美元（約4161億港元）的校務基金，但超過80%的資金受到捐贈目的限制，這代表如果校方動用這些資金來彌補預算缺口，就會引發訴訟。

來自田納西大學，專責研究教育財政的教授Robert Kelchen表示：「他們（哈佛）有足夠的資金維持一段時間，但他們最終將不得不大幅削減開支，這將改變大學的未來。」

2025年6月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見剛果民主共和國外交部長瓦格納（Therese Kayikwamba Wagner，不在圖中）和盧旺達外交部長恩杜洪吉雷海（Olivier Nduhungirehe，不在圖中）時發表講話。（Reuters）

特朗普政府6月30日（週一）通知哈佛大學，因其對待猶太裔和以色列學生的方式違反聯邦民權法，可能會進一步失去聯邦撥款。

當被問及哈佛大學面臨的財政壓力時，一位白宮高級官員表示，在哈佛「終止其帶歧視性和令人尷尬的做法之前，將不會獲得任何資金。歡迎私營機構介入並支持哈佛大學。」

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

哈佛大學其後在一份聲明中表示：「哈佛在打擊偏見、仇恨和歧視方面取得重大進展。我們並非唯一面臨這項挑戰的院校，我們認識到這項工作仍在持續進行中。」