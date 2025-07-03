特朗普持續打壓 美媒：哈佛大學每年將面對79億預算缺口
撰文：王海
出版：更新：
《華爾街日報》7月2日報道，如果特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）針對哈佛大學（Harvard University）有關削減研究經費、稅收政策和限制招收國際生的計劃全部付諸實行，哈佛大學每年將面臨10億美元（約78.5億港元）的財政缺口。
根據《華爾街日報》的分析，這令人沮喪的數字有助解釋，為何哈佛大學在經歷數月的抗爭之後，最終決定與政府進行談判。
《華爾街日報》按照公開數據估算，假設在最壞的情況下，哈佛大學失去所有聯邦研究經費撥款、聯邦學生援助以及招收國際學生的資格，而國會將其校務基金（endowment）年度稅率提高至8%。
報道指，長期面對如此大規模的財政缺口，將嚴重影響哈佛大學管理每年64億美元（約502.4億港元）預算的能力。
儘管哈佛大學旗下擁有530億美元（約4161億港元）的校務基金，但超過80%的資金受到捐贈目的限制，這代表如果校方動用這些資金來彌補預算缺口，就會引發訴訟。
來自田納西大學，專責研究教育財政的教授Robert Kelchen表示：「他們（哈佛）有足夠的資金維持一段時間，但他們最終將不得不大幅削減開支，這將改變大學的未來。」
特朗普政府6月30日（週一）通知哈佛大學，因其對待猶太裔和以色列學生的方式違反聯邦民權法，可能會進一步失去聯邦撥款。
當被問及哈佛大學面臨的財政壓力時，一位白宮高級官員表示，在哈佛「終止其帶歧視性和令人尷尬的做法之前，將不會獲得任何資金。歡迎私營機構介入並支持哈佛大學。」
哈佛大學其後在一份聲明中表示：「哈佛在打擊偏見、仇恨和歧視方面取得重大進展。我們並非唯一面臨這項挑戰的院校，我們認識到這項工作仍在持續進行中。」
美媒：特朗普政府通知哈佛違反民權法 威脅撤回所有聯邦資金為防特朗普簽證限制 哈佛大學：國際生將可到多倫多大學上課王毅晤美國哈佛大學教授 稱中美要構建規範未來交往互動新敘事美聯邦法院無限期延長禁制令 允許哈佛繼續招收國際生