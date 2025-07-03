殘忍！美國女子棄養上百隻貓　炎熱高溫下鎖車內斷水斷糧多隻焗死

美國加州近日爆出一宗震驚社會的動保悲劇。一名婦人竟在炎熱高溫下將上百隻貓咪困在一輛貨車中，車內既無食物也無飲水，導致其中28隻貓不幸死亡。



該名婦人已遭警方逮捕，面臨93項動物虐待罪名。警局也提醒了市民，在夏季期間將任何動物留在車輛上都非常危險，並表示貓咪將在扣押聽審會、獸醫健康檢查結束後再開放領養。

美國加州一名婦人竟在炎熱高溫下將上百隻貓咪困在一輛貨車中，車內既無食物也無飲用水，導致其中28隻貓不幸死亡。（Facebook@MercedSheriffOffice）

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根據當地警方消息，案件發生在當地時間6月9日下午5點30分，加州聖內拉（Santa Nella）地區。當時副警長羅斯接獲通報，趕赴當地一間速食店的停車場，檢查一輛U-Haul貨車內多隻貓的狀況。警方在貨車內部驚見高達106隻貓咪，其中28隻已明顯死亡。整輛車內沒有水與食物、環境惡劣，讓人不忍卒睹。倖存的貓咪年齡從1週大到8歲不等，全數被帶往梅賽德郡動物收容所，並由獸醫中心協助進行後續醫療與清理。

警方調查指出，涉案者為現年69歲的珍妮．馬克森（Jeannie Maxon），來自南加州長灘，目前已依93項虐待動物罪名遭逮捕並預定移送梅賽德郡監獄（the Merced County Jail），整件案件仍在調查中。

當局也在7月2日透過臉書發布更新，表示感謝民眾對受困貓咪的關心，目前貓隻進入14天的扣押期，並需經獸醫評估、健康清理後，才會開放領養。屆時將透過梅賽德郡動物收容所網站以及梅賽德警長動物服務處同步公告。

警方提醒大眾，夏季將任何動物留在車內是極度危險的行為。民眾若需攜帶寵物出門，務必提供陰涼空間、充足水源與適當照顧，避免憾事再次發生。

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