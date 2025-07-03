路透社：美國印度接近達貿易協議　乳製品和農業領域仍現分歧

7月9日關稅談判限期將至，美國繼與越南達成貿易協議後，據外媒指與印度也「接近達成協議」，惟兩國在乳製品和農業領域的分歧仍暫未解決。



路透社報道，印度貿易代表團於6月26日抵達華盛頓參加談判，印度商務部消息人士稱，印方或會停留更長時間以達成協議，但不會就關鍵的農業和乳製品問題做出妥協。

他們還補充說，降低美國種植的基因改造粟米、大豆、稻米、小麥的關稅是不可接受的。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

莫迪（Narendra Modi）政府不希望被外界視為在犧牲農民的利益，因為農民是印度國內一個強大的政治群體。但消息人士也表示，印度願意降低核桃、蔓越莓等水果，以及醫療器材、汽車、能源產品的關稅。

美國7月2日稱已與越南達成貿易協議，越南將就所有運往美國領土的商品支付20%關稅，轉運的商品更要40%關稅，特朗普（Donald Trump）指，另一方面越南對美國全面開放市場，美國能夠以零關稅向越南銷售產品。