泰國總理佩通坦被停職：當政壇小白兔遭遇政治老流氓

父親是總理，姑姑是總理，姑父是總理，自己是總理。這樣的人不止出生在羅馬，而是一出生就在天堂，一開始就走上了人生巔峰。

這個人就是泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。生於1986年，現年39歲的她，是泰國西那瓦家族的新一代領軍人。

在2022年3月當選為「為泰黨家族領袖」之前，她是典型的豪門名媛。先後就讀於泰國聖若澤修女學校、瑪德蒂學校、朱拉隆功大學，之後取得英國薩里大學國際酒店管理碩士，回國後就加入了家族企業，成為SC Asset Corporation的第一大股東、泰國通信基金會董事。

泰國總理佩通坦（中）遭法院停職後，2025年7月1日現身見記者（Reuters）

從2022年被選為「為泰黨家族領袖」，到2024年8月成為泰國史上最年輕的總理，僅僅兩年多的時間，她就完成了從商人到從政治家的大跨度轉變。

開掛的也許從來都不是佩通坦，也不是佩通坦的姑姑英拉，更不是英拉的老公頌猜，而是他信。

這位早年任職於泰國皇家警察，在1987年創辦AIS通信成為泰國首富之一的強人，從1998年成為泰國總理，到2006年被迫流亡海外，再到過去二十多年在海外遙控泰國政壇，不可謂能量翻天。

他信才是西那瓦家族的核心支柱。妹妹、妹夫、女兒，都是依附於家族這顆大樹的藤蔓。佩通坦從政，本質上繼承了普通底層草根對於西那瓦家族的好感和支持。是西那瓦家族不願意放棄政商基本盤的體現。

佩通坦可以說是一個政壇小白，缺乏歷練的她，人生太過圓滿。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台，有示威者高舉泰國國旗（Reuters）

7月1日，佩通坦被泰國憲法法院宣佈暫停總理職務。

起因是5月末泰國柬埔寨發生邊境衝突，為了平息事端6月中旬佩通坦和柬埔寨參議院議長洪森通話，在通話中把洪森叫做「叔叔」，還將泰軍的一名司令稱為「瘋子」和「政府的敵人」。

洪森主動在社交媒體公布的這段錄音成為丟在泰國政壇的一顆炸彈，引發了泰國國內對於佩通坦通敵叛國對待柬埔寨太過於軟弱的指責。泰國憲法法院7月1日受理由36名議員提交的彈劾總理佩通坦的請願案。在案件審理期間，佩通坦因此被停職。

柬埔寨和泰國的邊界糾紛由來已久，兩國在2008年和2011年先後幾十次發生武裝衝突。此次新的衝突不過是歷史問題的再發酵。

6月20日，泰國總理佩通坦抵達烏汶叻差他尼。她日前也有視察接壤柬埔寨的邊境地區。（Reuters）

問題不在於發生衝突，也不在於發生衝突後佩通坦找上洪森解決問題。

問題在於為什麼洪森拋棄了同西那瓦家族30多年的情誼，要置佩通坦政權於死地？

6月18日公布佩通坦同他的錄音之後，6月27日洪森打破外交慣例，在社交媒體上直播近四個小時痛批佩通坦和他信，揭露他信在鏡頭前「裝病」，批評他信對泰王「大不敬」。

洪森曾經在他信海外後任命他信為經濟顧問，英拉執政的時候，經常跟他信一起打高爾夫，2014年泰國政變後接納了大批支持他信的紅衫軍，就這樣和他信家族分道揚鑣了！

佩通坦怎麼也想不到父輩留給自己的人脈，成為了截殺自己的利器。

當政壇小白兔遭遇政治老油條，佩通坦的智慧真的捉襟見肘了。

一句「叔叔」將佩通坦的外交處事格局拉得相當低。洪森用實際行動告訴了佩通坦，什麼是世家情誼。

6月26日，柬埔寨前首相洪森於奧多棉吉省視察駐紮在柬泰邊境的柬埔寨武裝部隊。（Reuters）

一切違反國家利益的情誼，都不是情誼。沒有人會犧牲自己的利益成就和對方的情誼。

當年他信流亡背後是泰國國內的分裂。柬埔寨和他信的交好是為了牽制泰國內政。佩通坦當選總理前後，他信家族獲得了泰國國王的諒解，這是泰國內部政治的大和解，對洪森而言，並不是好消息。

5月邊界衝突爆發後，他信和英拉都在幕後寄希望於平息爭端。在洪森看來，「平息爭端」被泰國宣傳為柬埔寨的退讓和泰國的勝利，這是奇恥大辱。他信和英拉在幕後積極為佩通坦解決麻煩，利用了和洪森的情誼，相當於踩着洪森支持佩通坦。

洪森也有一個正在當首相的兒子洪馬內，他不會容許老朋友踩着洪馬內成就自己的女兒。洪森不吃虧的個性，以牙還牙的本色，在這次事件中表露無疑。

佩通坦確實好命，有一個好爸爸。他信嘗試幕後利用和洪森的關係斡旋平息邊界衝突，是利用了和洪森的交情。但佩通坦這樣的「政二代」和洪森這樣打游擊出身的一代政治老手交手時，即刻就被拿住了把柄。現實就是，一出生就在羅馬的人，沒有自動獲得一直待在羅馬的能力。