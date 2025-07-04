美國眾議院表決通過「大而美」法案　特朗普：白宮將舉行慶祝活動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）7月1日在參議院通過後送交眾議院審議，預計在7月3日作最終表決。眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）拉布，發表長達近9小時的演說，時長突破最長紀錄後結束發言。儘管如此，法案仍在周四晚些時候通過，以符合共和黨自設的7月4日的截止期限。白宮表示，特朗普周五下午5時（香港時間次日上午5時）簽署法案。特朗普則稱，周五下午4時舉行慶祝活動。



美國眾議院以218票贊成、214票反對，通過「大而美」法案。

在演說中，傑弗里斯把「大而美」法案稱為「大而醜」法案（One Big, Ugly Bill）。

作為民主黨領袖，傑弗里斯可以在立法辯論期間隨意發言。他美國東部時間上午4時53分開始演講，迄今已過去8小時46分鐘。對上一次，演說時長突破最長紀錄是2021年時任共和黨領袖麥卡錫在演講中憤怒地批評民主黨的「重建美好未來」法案，長達8小時32分鐘。

這場演講被視為民主黨拖延這項法案通過的最後一招。共和黨人大多對演講不以為意。眾議院議長約翰遜稱這場演講「完全浪費大家的時間。」

眾議院如今通過法案，法案尚待特朗普簽署成法，他曾表示要求法案在7月4日美國獨立日慶典前交到白宮。

美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）拉布，發表超長演說，拖延「大而美」法案的表決（影片截圖）

這項「大而美」法案甚具爭議，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克公開反對此法案，共和黨內也存在分歧，在7月1日參議院的表決上，在副總統萬斯（JD Vance）投下決定性一票下，法案僅以51票對50票通過。

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2025年7月1日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在知名的被稱為「惡魔島」監獄的移民拘留中心的開幕儀式上發表講話。（Reuters）

據獨立政府部門美國會預算辦公室（Congressional Budget Office）預測，該法案將為美國在2034年前，帶來額外3.3萬億美元（約25.9萬億港元）的財政赤字。

美國會預算辦公室預測，「大而美」法案將為美國在2034年前，帶來額外3.3萬億美元財政赤字。圖為國會預算辦公室作出的預測。

民主黨人批評「大而美」法案是美國歷史上最昂貴的單項法案，為億萬富翁提供稅收減免，同時剝奪數百萬人的醫療補助計劃（Medicaid）、削減俗稱「食物券」的「營養補充援助計劃」（Supplemental Nutrition Association Program，SNAP）等福利。