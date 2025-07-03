美眾議院開會討論參院版本「大而美」法案　將進行程序投票

美國眾議院於當地7月2日上午開會，開始討論參議院版本的「大而美」法案。此項備受爭議法案，涵蓋總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重點政策。美國媒體報道稱，眾議院將首先進行程序性投票。如果程序性投票通過，眾議院將就該法案進行辯論。



圖為2025年7月2日，美國眾議院審議「大而美」法案前，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在國會大廈的台階上發表講話。（Reuters）

法案長達940頁 涉減稅削減福利開支等內容

特朗普推動的「大而美」法案，長達940頁，涉及稅改、移民、邊境建設與軍事支出，涵蓋特朗普重點施政目標，當中包括延續他首個總統任期的減稅政策，計劃在未來10年內減稅4萬億美元。不過，法案同時削減多項福利支出，在黨內外均受爭議。

法案在參議院經過超過24小時的馬拉松辯論後，7月1日進行表決。由於共和黨內有3人倒戈，最終在副總統萬斯（JD Vance）投下決定性一票後，法案以51票對50票通過。由於法案經參議院修訂，需交眾議院再次審議。

圖為2025年7月1日，「大而美」法案在美國參議院獲通過後，眾議院規則委員會在國會山莊召開會議。（Reuters）

特朗普：國家將大賺一筆 前提是法案獲得通過

共和黨在眾議院佔220席，僅比民主黨的212席稍多，因此投票也可能膠著。特朗普2日在在眾議院表決前，便在社交媒體發文拉票。

特朗普形容，「大而美」法案將成為美國有史以來最成功的立法之一，數萬億美元現在被投資到美國，比以往任何時候都多。此外，數千億美元的關稅正在填滿財政部的金庫。他揚言，「我們的國家今年將會大賺一筆，比我們的任何競爭對手都要多，但前提是這個大而美法案獲得通過！」他呼籲共和黨人支持，不要受激進的左翼民主黨人擺布。