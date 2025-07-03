特朗普「大而美」法案｜9大影響一次看清　馬斯克最不開心？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）7月1日在參議院驚險過關。美媒撰文分析當中的影響範圍，指幾乎所有人，不論是老人、學生、納稅人、兒童、低收入人士，均會受到這個「大規模稅收與支出法案」的影響，還特別點名近日持續與特朗普爆發罵戰的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），指他尤其不樂見該法案過關。



這項稱為「大而美」的法案，其實有多個版本，參議院周二通過的版本，與眾議院5月通過的版本並不相同。而參眾兩院必須通過相同版本的法案，才能在特朗普希望的7月4日之前，將法案送交他簽署。而相關的法案，主要都是延長特朗普第一任期時的減稅政策，為邊境圍牆提供資金，對協助美國人負擔得起食物、醫療保險的社會安全網削減聯邦支持，以抵銷政府收入損失與額外支出。

「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）對幾乎所有人，不論是老人、學生、納稅人、兒童、低收入人士，均會受到這個「大規模稅收與支出法案」的影響。(Reuters)

以下是目前所知該法案的9大影響：

1.社會福利大減

該法案收緊多項社福措施，例如制定更嚴格的資格審查，擴大自費支出比例，減少對於各州政府的聯邦補助。其中，法案恐讓原本享有醫療補助（Medicaid）、病患保護與平價醫療法（PPACA，俗稱歐巴馬健保）失去保障或受到影響。國會預算辦公室（CBO）預估到2034年，將有新增近1,200萬人失去醫療保險，其中許多人正是因為「大而美法案」對於醫療補助的規定收緊所導致。

此外，美國補充營養協助計畫（SNAP，俗稱食物券）的數百萬人也會受影響。獲得幫助的人數將減少，更多領取食物券的美國人將不得不工作才能繼續領取福利。

2025年5月9日，工人在加州食物銀行打包貨物。該計劃為當地約2.5萬名低收入老年人提供服務。（Getty）

2.各州基礎建設受影響

隨着聯邦政府大幅削減補助，各州將得限縮社福措施，也可能在其他領域節省資金，例如教育或地方基礎建設。

3.納稅人感同身受

「大而美法案」延續了特朗普首個任期時推出的一系列個人所得稅減免政策，許多納稅人如今得以繼續受益，育有子女的父母還將獲得更多稅收減免。目前的法案將永久延長幾乎所有這些稅收減免措施，包括降低個人稅率和將標準扣除額提高近一倍。

根據稅收政策中心（Tax Policy Center）的分析，平均每個家庭的稅收將減少2,900美元（約2.28萬港元）。不過，並非所有人的負擔都能減輕。舉例，學貸延期或寬限機會將減少，再生能源稅收優惠提前至2027年結束，原本免稅的私立大學如哈佛、耶魯、MIT院等名校，捐贈稅也從1.4%上調至8%。

4.嬰兒將獲得政府提供的退休金

在一項為期三年的試點計畫中，每個在2025年至2028年期間出生的美國嬰兒都將獲得政府提供的1,000美元（約7,850港元）退休金，用於投資指數基金。父母可以每年向這些帳戶存入5,000美元（約3.93萬港元），在孩子年滿18歲之前滾存利息。

2025年6月11日，美國德州，圖為示威者在聖安東尼奧市集會，反對美國移民及海關執法局（ICE）搜捕移民行動。（Getty）

5.富人變得更有錢

稅務政策中心亦分析，雖然所有家庭的稅務負擔都會減輕，但其中約60%減稅利益，都將流向年收入前20%的人口袋。也就是說，富人將是最大受益者，遠勝於中低收入族群。

6.移民失去保障

難民、尋求庇護者、家暴與性剝削受害者將被排除在多項聯邦福利之外。申請移民的程序可能增加，或是費用會提高。

7.邊境圍牆終可興建

法案將撥款465億美元（約3,650億港元）修建邊境圍牆，450億美元（約3,533億港元）撥給移民和海關執法局（ICE）拘留無證移民。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和全球首富馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

8.國債攀升、百姓有感

擔心國債的人恐怕也開心不起來。國會預算辦公室日前公布報告指出，「大而美法案」將在未來10年增加3.3萬億美元（約26萬億港元）的赤字。不過，該法案還將債務上限提高5萬億美元（約39.25萬億港元），允許財政部借更多錢，支付已經發生的開支項目。

許多美國人可能會因此直接感受到國債不斷增長的後果，根據國會預算辦公室分析，這將會推高利率，導致房屋貸款、汽車貸款、卡數利息都會變得更高。

9.馬斯克將會不開心

馬斯克對於這項法案非常憤怒，他近日不停在社交媒體上發文砲轟。他不僅傾向進一步削減政府開支，還不同意會讓赤字激增的減稅政策。此外，作為Tesla行政總裁的他，也特別反對突然終止電動車稅收抵免。他先前甚至直言，如果共和黨人執意讓法案過關，將是「政治自殺」，並會在法案通過翌日另組新政黨「美國黨」。