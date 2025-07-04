路透社：美國解除對華C919飛機引擎出口禁令

路透社7月3日引述消息人士報導，美國航空引擎供應商通用航天（GE Aerospace）周四接獲美國商務部通知，解除數星期前實施的飛機引擎出口限制，現已獲准對中國飛機製造商中國商飛出口兩款分別用於C919和C909飛機的引擎。



報導指，這是中美貿易緊張局勢緩和的又一跡象。本周，美國還取消了向出口中國晶片設計軟體和乙烷的限制，顯示兩國之間的貿易談判正在取得進展。

消息人士透露，此次恢復的出口許可涵蓋通用電氣航空為商飛C919單通道客機提供的LEAP-1C發動機，這是通用電氣與法國賽峰集團的合資產品；以及為C909支線飛機提供的CF34發動機。

2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上展出。（Reuters）

另一位知情人士表示，除通用航天外，至少還有一家航空企業的對華出口許可證限制也在同日被解除。

此前數周，由於中美在貿易問題上的衝突，美國暫停了相關出口許可證並新增了許可要求。