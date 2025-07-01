還有反壟斷調查！特朗普找到 TikTok買家又怎樣？

美國總統特朗普（Donald Trump）近日表示，已經為Tiktok美國業務找好了買家，已有一群「非常富有的人」準備收購TikTok。他還透露，將在「大約兩周內」對外公布更多消息。 這筆潛在交易仍須獲得中國政府批准。

外界還不確定，根據中國《反壟斷法（2022年修訂）》第二條後段，該項交易是否可能受到中國反壟斷執法機構的管轄。中國《反壟斷法》第二條：中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。

2025年6月18日，圖為特朗普在旗下社交平台發文，指自己現在已經簽署行政命令，延後一項限期出售應用程式Tiktok的命令90日。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

Tiktok在美國的業務同樣會影響不少中國跨境電商企業在美國的業務。因而，如果Tiktok美國業務的控制權發生變更，不排除會有中國跨境電商企業會向中國市監總局申請對這項發生在海外，但可能影響中國跨境電商領域市場競爭的經營者集中，進行反壟斷審查。

從而通過附加限制性條件，保障中國電商企業在相關交易發生後，依舊可以通過Tiktok在美國提供的平台服務，與其他國家的跨境電商企業一起平等的參與競爭。這也可以為中美貿易摩擦再次緊張時，市監總局通過附加限制性條件批准美國投資者收購Tiktok美國業務，保留對後者的監督，從而保障中國跨境電商在相關平台市場公平參與競爭的機會。就像2024年底市監總局對英偉達是否涉嫌違反——其此前批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權時所附加的限制性條件，而啟動的反壟斷調查那樣。

考慮到對於大型跨境併購的反壟斷審查周期可能會比較長，加之市監總局在2025年6月27日發布的《非橫向經營者集中審查指引（徵求意見稿）》為平台經濟領域的經營者集中反壟斷審查提出了更為複雜的審查要求。

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

因此如果特朗普旨在推動美國投資者收購Tiktok在美國業務的單一控制權，或者共同控制權，那麼便不可避免地需要面臨因為處罰反壟斷審查，而帶來的不確定性。所以，對於特朗普或者美國投資者而言，更明智的選擇是爭取獲得Tiktok在美國的業務參股，以及數據託管方面的業務，而非獲得Tiktok美國業務的控制權，尤其是單一控制權。

考慮到《反壟斷法（2022年修訂）》第二條後段存在一定解釋空間，經營者集中反壟斷審查存在一定彈性，也不排除中美貿易摩擦的解決進程可能影響美國投資者收購Tiktok美國業務的反壟斷審查。不久前，貝萊德財團收購長江和記部分港口業務就已因為需要經過中國反壟斷審查而面臨巨大不確定性。

美國TikTok的用戶正被大量中國大陸網紅發出的影片「洗版」，這些影片內容鼓勵美國消費者直接從「世界工廠」中國購買商品，以繞過特朗普（Donald Trump）的懲罰性關稅。（TikTok影片截圖）

值得注意的是，Tiktok正在積極推進在東南亞、拉美和歐盟等地的業務。TikTok 也加速向全球市場分散依賴。除了維持美國市場的穩健增長，平台在德國、意大利、法國、巴西、墨西哥、日本等新戰場也加速拓展，以分散風險。

據TikTok Shop 2025 年Q1報告顯示，TikTok Shop「全球商品交易總額」（GMV）達到100億美元，按年增長 42%，其中，TikTok Shop泰國站實現30億美元的GMV，季度增長高達 217%，首次在「交易規模」和「增速」上雙雙領先全球，超過美國和印尼，登頂TikTok Shop全球第一大站點。這也會讓Tiktok在與美國進行談判時，會比四年前更多了一些底氣。

圖為菲律賓TikTok應用程式上的Shop界面。（Getty）

此外，值得注意的是， 6月19日，特朗普再次簽署行政命令，將TikTok在美國的封禁執行期限推遲90天，延至9月17日。這已是特朗普政府第三次延長該禁令。實際上，TikTok的存在本身，已成為特朗普對外談判中的重要戰略變量。據路透社此前報道，原本在4月接近達成的TikTok剝離協議在特朗普宣佈對中國商品加徵關稅後被中方叫停，這表明TikTok問題被納入中美經貿博弈。

特朗普自己也曾承認，「中國可能會批准交易，但需要美國在關稅上做出調整」。TikTok是否被禁，已不再是關鍵問題。真正的問題是：TikTok在何時、如何、由誰來決定其命運，而特朗普顯然希望，這個決定權始終掌握在他自己手中。

但，從中美貿易戰的博弈節奏來看，中方怎麼會讓特朗普主控？不論在貿易戰還是在TikTok，中國在這幾年的博弈中越來越明顯的不動如山、無欲則剛，這搞的特朗普這個狂躁狂一點脾氣都沒有。恐怕，這次對TikTok的盤算也會如此。