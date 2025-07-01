特朗普關稅大限將至　英媒：美官員縮窄協議範圍力爭7.9前達成

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日向全球貿易夥伴開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs），其後又匆匆宣布90日的暫緩實施期，暫緩令將於7月9日屆滿。英國媒體報道，特朗普政府的高級貿易官員正積極縮窄貿易協議涵蓋的範圍，以趕在7月9日前達成階段性協議，避免讓關稅恢復到之前提出的高水平。



據英國媒體引述四位知情人士報道，美方官員正尋求與最積極參與談判的國家達成階段性協議，爭取在7月9日前敲定協議。

據報道，特朗普官員現時尋求的這些涵蓋範圍更窄、更零碎的新協議，代表白宮已放棄早前揚言，要在90日「緩衝期」內達成90項貿易協議的承諾。

報道指，這種取態為一些國家提供達成更溫和協議的機會。知情人士表示，美國政府將在截止日期前就少數貿易爭端尋求「原則上達成協議」（agreements in principle）。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

知情人士表示，同意這些範圍較窄協議的國家將獲得「優待」，免於被徵收更嚴厲的對等關稅，但仍保留現有的10%關稅，同時繼續與美方就更棘手的問題進行談判​​。

然而，知情人士亦指，談判過程仍然複雜，除了採取先達成範圍較窄協議的方向，美國政府仍在考慮對關鍵產業徵收關稅。

這種雙軌制，既威脅開徵新關稅，亦對達成協議持開放態度，突然了貿易夥伴與美國及川特朗普談判時面臨的困境。特朗普一直利用貿易議題當作籌碼，迫使其他國家作出讓步。

特朗普早前宣布終止與加拿大的貿易談判，促使渥太華立即撤銷華盛頓反對的數字服務稅(Digital Services Tax）。

4月2日，特朗普向美國的貿易夥伴開徵高額關稅，引發全球股市暴跌。儘管他其後取消了一些最具懲罰性的關稅，但迄今為止，美國祇能與英國達成一項貿易協定，並與中國簽署一項臨時停戰協議。

報道指，外國政府的貿易談判代表對未來的情況充滿未知。

美國商務部已啟動國家安全調查－根據232條款進行的調查，涉及銅、木材、航空零件、藥品、晶片和關鍵礦產等商品。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

一些與美國進行積極貿易談判的國家，正致力尋求減免現有針對汽車及其零件徵收25%的關稅，以及針對鋼鐵和鋁徵收50%的關稅。