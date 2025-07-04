法國機場空管人員罷工　逾1500航班取消　近30萬乘客受影響

法國機場空中交通管制人員工會7月3日起一連兩日罷工，導致全國民航運輸面臨嚴重影響。綜合法媒報道，這次罷工對法國南部的機場影響尤為嚴重，已經導致超過1500班航班被取消，約30萬名乘客的出行受到影響。當地工會表示，罷工的原因是行業人手短缺和「不良的管理實踐」；法國交通部長批評罷工是「不可接受」。



報道指，巴黎戴高樂機場和奧利機場（Orly Airport）有四分之一的航班受到罷工影響。科西嘉島，里昂、馬賽、蒙彼利埃則有30%至50%的航班被取消。

據歐洲航空安全局（EASA）的消息，周四歐洲約有2.8萬架次商業航班計劃延誤，截至當日上午10時15分，平均延誤時間近20分鐘，其中80%歸因於法國的罷工。

法國馬賽附近的馬里尼亞訥（Marignane），兩大空中交通管制人員工會為維護工作條件而發起罷工前夕，馬賽-普羅旺斯機場的1號航站樓景象。（Reuters）

現時臨近當地暑假的開始，上述兩個巴黎機場和博韋機場（Beauvis Airport）的形勢將更加嚴峻，法國民航局已下令減少40%航班。

歐洲最大的航空公司瑞安航空（Ryanair）表示，被迫取消了170班航班，影響3萬名乘客；大多數受影響的乘客並非飛往或飛離法國，只是飛越法國領空。。該公司行政總裁Michael O'Leary表示：「歐洲家庭再次被法國空管人員劫持。」

法國馬賽附近的馬里尼亞訥（Marignane），兩大空中交通管制人員工會為維護工作條件而發起罷工前夕，馬賽-普羅旺斯機場的空中交通管制塔台景象。（Reuters）

工會抗議行業「長期人手不足」、計劃引入的打卡制度、過時的設備以及「與平靜和安全要求不相容的有害管理實踐」。 消息人士稱，總共約1400名空中交通管制員中，有270人參加了罷工。

法國交通部長Philippe Tabarot警告，一連兩日的罷工將給航空公司造成數百萬歐元的損失，並表示雖支持社會對話，但不會向工會妥協：「少數工會提出的要求、在假期伊始舉行罷工的決定都是不可接受的。」