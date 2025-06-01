法國監獄人滿為患入住率133.7%　擬在海外屬地建監獄囚最危險罪犯

法國司法部5月31日（周六）公布的數據顯示，截至5月1日，法國全國共關押8萬3681名囚犯，人數為歷來最多，而全國監獄本應只能容納最多6萬2570人，現時的入住率（occupancy rate）高達133.7%。



據法新社報道，過去一年，法國增加了6000名囚犯，使監獄入住率飆升到133.7%。全國186個拘留設施中，有23個的囚犯人數達到原本容量的兩倍以上。

法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）曾表示，監獄人滿為患的情況「不可接受」，並提出要建設更多拘留設施。5月中旬，達爾馬寧宣布要在法屬圭亞那建造一座戒備森嚴的新監獄，用於關押毒梟等最危險的罪犯。

2025年5月7日，法國巴黎愛麗舍宮（Elysee Palace），法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在參加每周例行內閣會議後揮手告別。（Reuters）

達爾馬寧指，監獄爆滿對所有人都不利，囚犯必須面對惡劣的居住環境，監獄工作人員的安全也會受到影響。

今年4月，法國監獄遭受一系列有組織的襲擊，襲擊者焚燒附近的汽車、用槍掃射一座監獄的入口，並在幾乎所有犯罪現場留下「DDPF」（Rights of French Prisoners，法國囚犯權利的縮寫）的字樣。據信，這些襲擊與販毒分子有關。

法國議會其後在4月底通過一項旨在打擊毒品犯罪的新法案，內容包括成立一個專門負責打擊有組織犯罪的全國檢察官辦公室、把在獄中的危險毒梟隔離起來，以防止他們繼續操縱販毒集團，並允許有關當局關閉涉及洗錢活動的企業等。

2025年5月14日，法國旺丁勒維耶監獄（Vendin-le-Vieil Prison），法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）一同參觀監獄時交談。（Reuters）

根據歐洲理事會2024年6月發布的一份報告，塞浦路斯是監獄過渡擁擠問題最嚴重的歐洲國家，其次依序為羅馬尼亞和法國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

