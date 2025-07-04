特朗普對移民態度鬆綁？　稱願讓在農場工作的移民有條件留美

上任後對移民採取強硬態度的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），7月3日來到「農業重鎮」愛荷華州出席活動，他說，倘若農場主願意為在旗下工作的移民作擔保，他就願意讓這些移民繼續留在美國。



路透社報道，特朗普當時發表「競選式」講話，他透露自己正與國土安全部合作，以幫助美國農場緩解在收穫季節對勞工的巨大需求，他強調農場主能為移民身份的勞工擔保「是一件好事」，「我們不想把農場的工人全部趕走」，他還補充說，將與酒店業界就勞工問題進行合作。

美國勞工價格高企，不少行業急需相較本地人薪水較低的移民入行緩解勞動力緊缺問題。報道指，有部份移民因特朗普的反移民政策而擔憂外出工作時的人身安全，這令不少農場主不滿，由於勞動力減少，當地農產品面臨減產風險。

2025年7月3日，美國愛荷華州，圖為特朗普出席一個集會活動時，準備發表講話。（Reuters）

特朗普重返白宮後採取措施驅逐非法移民，他還下令讓美國移民和海關執法局（ICE）派出執法人員大肆搜捕，引發加州洛杉磯部份移民反彈，之後更升級為全國範圍內的No Kings示威。