美國「大而美」法案通過 特朗普：經濟如火箭衝天 開啟黃金時代
撰文：莊勁菲
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美國眾議院7月3日以218票贊成、214票反對，通過「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國經濟將如「火箭」般上升，並稱將在4日美國獨立日下午，於白宮舉行法案簽署儀式，邀請國會全體參議員、眾議員出席慶典，慶祝美國「黃金時代的開始」。
▼特朗普：美國將如火箭衝天
特朗普周四向霍士新聞（Fox News）表示：「我們正在慶祝有史以來簽署的最龐大法案，它將讓我們的國家變成『火箭飛船』（Rocket ship）。這將會非常棒。」
對兩黨友投反對票失望
他指出，眾議院共和黨人非常團結，只有肯塔基州的馬西（Thomas Massie）和賓夕法尼亞州的菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）兩個黨友投票反對該法案：「我對菲茨帕特里克這麼做感到失望。他們中有兩個人投了反對票......仔細審查這項法案，你會發現它很容易在眾議院通過。」
特朗普還在社交平台Truth Social發文，預告將在美國時間周五下午4時，於白宮舉行法案簽署慶祝活動，歡迎所有眾議員和參議員參加，以慶祝美國獨立日和「黃金時代」（Golden Age）的開始。
他還告訴記者，簽署協議時美軍B-2轟炸機、F-22和F-35戰鬥機將飛過白宮上空，慶祝這一時刻到來。
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