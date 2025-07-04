贊比亞大象襲擊兩名女遊客致死　疑母象護幼象　嚮導開槍阻止未果

英媒7月3日報道，非洲國家贊比亞（Zambia，又譯尚比亞）警方稱，兩名來自英國和新西蘭的女遊客在贊比亞國家公園徒步獵遊（walking safari）時，遭大象襲擊身亡；據報，有兩名獵遊嚮導曾向大象開槍試圖阻止，惟沒有成功，兩名女子最終當場死亡。



英國《衛報》報道，事件於周四清晨約6時，地點在贊比亞東部的南盧安瓜國家公園（South Luangwa national park），距離首都盧薩卡（Lusaka）約600公里。

贊比亞東部省警察局長Robertson Mweemba表示，兩名受害者分別是68歲英國女子Easton Janet Taylor 和67歲新西蘭女子Alison Jean Taylor。二人當時在一處河口行走，期間遇見一頭母象帶著幼象，嚮導立即帶着一行人轉向迴避，並拉開50米距離。沒想到，幾分鐘後負責殿後的人發現那頭母象突然加速朝着2名女遊客衝過來。

母象一向非常保護自己的小象，並且會對它們認為的威脅做出攻擊性反應。圖中的並非涉事大象。（Reuters）

警方稱，隨行的獵遊嚮導試圖透過開槍阻止大象襲擊這兩名女子，母象被槍擊中受傷但未停止攻擊，兩名女子當場死亡。

報導指，母象一向非常保護自己的小象，並且會對它們認為的威脅做出攻擊性反應。去年，有兩名美國遊客分別在贊比亞不同地區遭遇大象並遇害，且二人也是正在進行獵遊的女性。