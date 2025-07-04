美企高層對AI替代人類看法轉軚　福特CEO：取代一半美國白領

《華爾街日報》報道，美國多個企業的行政總裁不再迴避人工智能（AI）是否會取代人類工作的疑問，而是開始預測裁員規模會有多大。



福特汽車行政總裁法利（Jim Farley）上周受訪說：「AI將取代美國一半的白領員工」。摩根大通消費與社區業務總裁Marianne Lake今年5月告訴投資者，隨着公司使用新的AI工具，其運營部門員工人數未來幾年可能減少10%

亞馬遜總裁賈西（Andy Jassy）在上個月發給員工的備忘錄中寫道，由於AI技術，他預計未來幾年亞馬遜整體企業員工規模將會縮小。

美國AI公司Anthropic總裁阿莫迪指出，未來一到五年內，一半的初級職位可能消失，導致美國失業率達到10%至20%。他敦促企業高管和政府官員不要再「粉飾」這一現實。

亞馬遜總裁賈西（Andy Jassy）在上個月發給員工的備忘錄中寫道，由於AI技術，他預計未來幾年亞馬遜整體企業員工規模將會縮小。圖為亞馬遜的配送中心標誌。（Reuters）

以往在訪談中被問及工作流失問題時，這些企業的行政總裁常常含糊其辭，並稱歷來創新總會創造一系列新的工作崗位。然而私下裏，這些企業領導數月來一直在議論着，他們的企業可能只需保留現有的一小部份員工就能維持運作。自動化軟件、人工智能、機械人等技術正獲得推廣，協助企業運營實現精簡高效。

電商平台Shopify總裁最近告訴員工，除非部門主管能證明AI無法勝任工作，否則公司不會進行任何新招聘。

一些企業高管正在計劃合併崗位，例如在科技公司，產品經理和軟件工程師的職責界限逐漸模糊，最終合併為一個職位。其他公司如新型冠狀病毒疫苗製造商莫德納則要求員工在不增加人手的情況下，推出新產品或新項目。

本文獲《聯合早報》授權轉載

