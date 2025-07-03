馬斯克對火星計劃看法改變？　好友：他憂政治干預和「覺醒」AI

據PayPal聯合創辦人蒂爾（Peter Thiel）近期在接受美媒採訪時披露，因為對AI和政治干預的擔憂，馬斯克（Elon Musk）將火星殖民視為一個政治計劃的構想，據報在2024年被挫敗。



蒂爾在《紐約時報》的採訪中表示，「2024年是馬斯克不再相信火星的一年，不是說愚蠢的科技項目，而是政治項目。火星計劃本應是一個政治計劃，它正在建造一個『替代方案』。到了2024年，馬斯克開始認為，若果你去了火星，社會主義的美國政府和『覺醒』AI（woke A.I.），會跟着你去火星。」

PayPal共同創辦人Peter Thiel於2014年11月6日在愛爾蘭都柏林舉行的記者會發表講話。（Getty）

蒂爾稱，Google旗下AI研究部門DeepMind執行長Demis Hassabis曾警告馬斯克，AI會跟隨人類登陸火星。據稱這一番話讓馬斯克陷入沉默，並改變他對火星計劃的看法。

儘管蒂爾如此聲稱，但今年5月的報道顯示，馬斯克的SpaceX正在加緊準備星艦（Starship）火箭，目標是在2026年啟動可能的火星任務。

由全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司打造的星艦（Starship），5月27日（周二）在德克薩斯州進行了第九次無人駕駛測試發射，成功升空。(X@SpaceX)

馬斯克長期以來一直倡導火星殖民，警告稱地球最終將被太陽「焚毀」，因此殖民火星對人類的生存至關重要。此外，儘管馬斯克或對AI心存擔憂，他仍在得到AI警告後投資數家AI初創公司，包括DeepMind公司。

他之前於5月29日在一場活動講述旗下太空探索科技公司（SpaceX）的進軍火星大計，擬2026年派載有Optimus機械人的星艦出發，評估成事機率為50%，若首輪任務成功的話，之後便會載人類出發。