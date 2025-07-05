王毅訪歐晤德國總理默茨：中德關係展現高度穩定特徵

訪問歐洲的中國外長王毅7月4日在柏林會見德國總理默茨（Friedrich Merz），王毅指中德關係展現高度穩定特徵，又稱相信德國新一屆政府將切實尊重中國核心利益，像中國當年無條件支持德國統一一樣，支持中國實現國家統一。



中國外交部指，默茨表示德中關係發展良好，政治經貿等各領域合作持續發展，德方願同中方堅持開放互利，促進公平貿易，攜手應對危機挑戰，這符合雙方利益，德國新政府堅持一個中國政策。

2025年7月4日，王毅在柏林會見德國總理默茨（中國外交部）

王毅稱，在前不久，中國國家主席習近平同默茨進行重要通話，為雙邊關係提供戰略引領和政治保障。

他稱作為一對成熟而成功的大國關係，中德關係不針對、不依附、也不受制於第三方，有著強勁內生動力，展現高度穩定特徵，中方讚賞德國新政府願本著建設性態度和務實精神推動中德關係取得更大發展，願同德方密切高層交往，用好各領域磋商機制，推動中德關係持續健康穩定，這不僅有利於雙方，也將造福歐洲和世界。

2025年7月4日，王毅在柏林與德國總理默茨討論中德關係、烏克蘭等議題（中國外交部）

王毅又表示中國樂見德國發展繁榮，在歐洲乃至世界發揮更大作用，相信德國新一屆政府將積極正面看待中國發展，堅持理性務實對華政策，切實尊重中國核心利益，像中國當年無條件支持德國統一一樣，支持中國實現國家統一，繼續恪守一個中國原則。

他指，中國致力於建設更高水平開放型經濟新體制，開放的大門只會愈開愈大，願同德方分享市場機遇，開創發展前景。

中國外交部指，雙方就烏克蘭危機交換看法，表示中德將為推動危機和平解決保持戰略溝通。