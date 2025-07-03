王毅晤馮德萊恩 稱中方願與歐方協商妥處分歧實現互利共贏
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅7月2日到訪比利時，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。王毅表示，即將舉行的中歐領導人會晤是關鍵節點舉行的一次重要會晤，中方期待同歐方總結中歐關係過去50年發展的有益經驗和重要啟示，規劃未來50年對話合作的前景，對外發出清晰、正面和積極的信號。
王毅指出，中國始終支持歐洲一體化進程，雙方要堅持多邊主義和自由貿易，維護國際規則和國際秩序，推動和平解決國際爭端，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。中國堅持高質量發展、高水平開放，願同歐方一道，堅持夥伴定位，深化經貿合作，加大相互開放，協商妥處分歧，實現互利共贏。
馮德萊恩表示，歐中即將舉行新一次領導人會晤，這是雙方共同慶祝建交50周年的最好時機。歐方致力於發展穩定、建設性的歐中關系以及互利互惠的經貿合作，她期待同中方領導人就共同關心的問題深入溝通，彰顯歐中進一步深化合作、共同應對氣候變化等全球性挑戰的承諾和責任，對世界釋放強有力的積極信號。
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