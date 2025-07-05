澤連斯基與特朗普通電話　討論防空問題

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他周五（4日）與美國總統特朗普通話討論防空問題，同意在俄羅斯襲擊升級的情況下努力提高基輔「保衛天空」的能力。



澤連斯基在Telegram說，他與特朗普討論聯合國防生產、聯合採購和投資。根據路透社，烏克蘭一直要求華盛頓出售更多愛國者導彈和系統，認為這些導彈和系統對於保衛其城市免於俄羅斯加強空襲至關重要。

2025年7月3日，美國總統特朗普出席美國獨立250周年紀念活動，當天他在美國愛荷華州得梅因市（Des Moines）做手勢。（Reuters）

報道指，華盛頓決定暫停向烏克蘭運送部份武器，這引發基輔的警告，稱此舉將削弱其抵禦俄羅斯空襲和戰場推進的能力。德國表示，正在就購買「愛國者」防空系統進行談判，以彌補這一差距。

特朗普周四表示，他與俄羅斯總統普京的通話令人失望。美俄領導人通話數小時後，俄羅斯對基輔發動戰爭以來最大規模的無人機襲擊。

澤連斯基稱這次攻擊是「蓄意大規模且惡意」。