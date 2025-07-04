鹿兒島南部遭逾千場地震居民紛撤離 日本氣象廳：強震預言是騙局
撰文：官祿倡
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日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在作品《我所看見的未來》中，提及2025年7月5日可能發生大災難。隨着她所提及的這一日子將近，加之日本鹿兒島南部海域近半月來發生逾1000場地震，外界就擔憂日本當日會否發生堪稱災難級的大地震。日本氣象廳周四重申，所謂的預言是謠言，呼籲當地居民留心防範地震。
日本鹿兒島南部海域周三下午再發生5.5級地震，日本氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴當日會見傳媒，稱鹿兒島縣離島吐噶喇群島附近地區，自6月21日起至周三共錄得的有感地震累計增至1,031次，其中吐噶喇群島的惡石島與小宝島錄得的5.5級地震，是有紀錄以來錄得的最大地震。
海老田綾貴重申，以現有技術，仍然無辦法準確預測地震發生的時間點、地方和強度，批評散播即將發生大地震的預言是騙局。
另一方面，有受影響的十島村居民計劃撤離前往鹿兒島市避難一週，周五上午就有20名居民登船，預料當日下午抵達鹿兒島市。
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