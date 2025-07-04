鹿兒島南部遭逾千場地震居民紛撤離　日本氣象廳：強震預言是騙局

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在作品《我所看見的未來》中，提及2025年7月5日可能發生大災難。隨着她所提及的這一日子將近，加之日本鹿兒島南部海域近半月來發生逾1000場地震，外界就擔憂日本當日會否發生堪稱災難級的大地震。日本氣象廳周四重申，所謂的預言是謠言，呼籲當地居民留心防範地震。



日本鹿兒島南部海域周三下午再發生5.5級地震，日本氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴當日會見傳媒，稱鹿兒島縣離島吐噶喇群島附近地區，自6月21日起至周三共錄得的有感地震累計增至1,031次，其中吐噶喇群島的惡石島與小宝島錄得的5.5級地震，是有紀錄以來錄得的最大地震。

海老田綾貴重申，以現有技術，仍然無辦法準確預測地震發生的時間點、地方和強度，批評散播即將發生大地震的預言是騙局。

2025年7月3日，圖為日本氣象廳地震與海嘯監視課課長海老田綾貴在會見傳媒時發表講話。（NHK）

另一方面，有受影響的十島村居民計劃撤離前往鹿兒島市避難一週，周五上午就有20名居民登船，預料當日下午抵達鹿兒島市。