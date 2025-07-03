龍樹諒7.5大地震預言｜沖繩靈媒籲放心　稱真正要小心的是這時間

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在作品《我所看見的未來》中，提及2025年7月5日可能發生大災難。



日本YouTube頻道近日邀請知名沖繩靈媒（ユタ）片山鶴子來討論7月發生災難的可能性。片山透過「靈視」指出，真正需要小心的不是7月，而是9月。

知名沖繩靈媒片山鶴子指出真正需要小心的不是7月，而是9月。（YouTube@コヤッキースタジオ）

片山指出，強烈太陽閃焰可能會讓較敏感的人群感到倦怠、頭痛、失去方向感等。在7月、8月、尤其是9月之際，太陽閃焰會特別活躍，需要格外注意。（YouTube@コヤッキースタジオ）

她也提醒，負面思考恐造成能量下降，如果太過擔心天災會發生，運氣也會隨之下滑。（YouTube@コヤッキースタジオ）

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主要討論都市傳說、異常現象的日本YouTube頻道「KOYAKKY's STUDIO」（コヤッキースタジオ）有超過146萬人追蹤，他們3月邀請知名沖繩靈媒片山鶴子討論「2025年7月問題」。隨着7月5日逐漸接近，該集影片也受到關注，觀看次數破126萬次。針對2025年會是什麼樣的一年，片山表示，她使用靈視後發現：

沒有大家想得那麼嚴重。

要大家放心。

但她認為仍有幾個月份需要特別注意。首先，7月、8月的地球能量將稍微下滑，而9月會急遽下滑。她表示，由於每個地方、時間帶和人都有自己的能量，若能量同時下滑，容易導致不好的事件發生，最好事先做好準備。但她也強調，這不會是隕石墜落、南海海槽大地震等外界所想像的巨大災難，比較可能是太陽閃焰（solar flare）所造成的影響。

片山指出，強烈太陽閃焰可能會讓較敏感的人群感到倦怠、頭痛、失去方向感等。在7月、8月、尤其是9月之際，太陽閃焰會特別活躍，需要格外注意。她也提醒，負面思考恐造成能量下降，如果太過擔心天災會發生，運氣也會隨之下滑。她認為2025年會是幸福的一年，能量比2024年更高，但如果大家都懷著負面思考，反而會導致能量下降，呼籲外界不要再為末日預言擔心受怕。

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