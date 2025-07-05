特朗普提出以哈停火「最終協議」　哈馬斯：已「積極」回應

哈馬斯（Hamas）發表聲明說，已就加沙地帶停火提議向談判斡旋方作出「積極」回應，並準備就執行該提案展開「認真」談判。



路透社報道，哈馬斯周五（7月4日）晚在官方網站寫道：「哈馬斯已完成內部磋商，同時與巴勒斯坦各派別和力量就談判斡旋方的最新提議進行討論。」

「哈馬斯已向談判斡旋方作出積極回應。哈馬斯已做好充分準備，將以非常認真的態度立即就實施該框架機制展開新一輪談判。」

2025年2月20日，以色列士兵抬着以色列人質 Shiri Bibas 和她的兩個孩子 Kfir 和 Ariel Bibas，以及Oded Lifschitz 的棺材，這些人質在2023年10月7日哈馬斯的襲擊中在加沙地帶被綁架。他們的遺體據停火協議被移交給以色列。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）較早時宣布以色列和哈馬斯停火60天的「最終提議」，他預計雙方將在數小時內作出答覆。

一名與哈馬斯結盟的巴勒斯坦激進組織官員說，雙方仍面對一系列潛在的挑戰，包括人道援助、通過拉法（Rafaḥ）口岸進入埃及的通道以及以色列撤軍的明確時間表等問題。

特朗普7月1日說，以色列已同意落實60天停火的必要條件。

圖為特朗普2025年7月1日在旗下社交平台發文指以色列同意加沙停火60日條件。（截圖自Truthsocial@realDonaldTrump）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將於7月7日到華盛頓與特朗普會面，但他尚未對特朗普的講話作出回應，兩人的公開講話仍存在很大分歧。內塔尼亞胡多次強調必須解除哈馬斯的武裝，但哈馬斯拒絕解除武裝。

據悉被哈馬斯擄走的人質仍有20人活着。

本文獲《聯合早報》授權轉載

