以軍空襲加沙　擊斃哈馬斯10.7突襲以色列事件主謀

以色列國防軍和以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）6月28日宣布，當局在空襲加沙的行動中擊斃2023年10月7日突襲以色列的主謀、哈馬斯軍事部門高級成員伊薩（Hakham Muhammad Issa Al-Issa）。



新華社及《紐約郵報》報道，今次空襲行動在27日晚上進行，以軍指伊薩是哈馬斯軍事組織創始人之一、哈馬斯軍事委員會委員，長期負責「作戰支援」以及訓練任務。

他亦參與策劃和執行2023年10月7日哈馬斯對以色列的襲擊，並在以色列對加沙地帶軍事行動期間，指揮針對以軍的空中和海上襲擊。

聲明強調，以軍及辛貝特會繼續找出及殲滅所有參與10月7日事件的恐怖份子。

加沙衞生部門28日公布的數據顯示，以軍自3月18日恢復軍事行動後，當地至少6089人死亡、超過2.1萬人受傷。