哈馬斯：正研究新停火協議方案　內塔尼亞胡：哈馬斯將被消滅

哈馬斯7月2日表示，正在研究美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所稱針對加沙地帶的「最終」停火方案，但重申以色列必須撤出加沙地帶。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日表示，哈馬斯將被消滅。特朗普前一天表示，以色列已同意達成停火60天協議所需的條件，敦促哈馬斯也接受，否則未來的協議方案只會更差，不會更好。



2025年5月23日，加沙地區，圖為汗尤尼斯的納賽爾醫院中，巴人哀悼遇襲身亡的同胞。（Reuters）

哈馬斯及聲明中表示，正研究由埃及和卡塔爾提出的新的停火方案，但強調目標是達成確保戰爭結束，和以色列撤出加沙。而在特朗普指以色列已同意達成協議後，內塔尼亞胡重申要消滅哈馬斯。

路透社認為，雙方的說法重申了一直以來的立場，沒有透露會否達成協議，又或能如何達成共識。以色列外長薩爾（Gideon Saar）則稱，以色列「認真對待」達成人質協議和停火的意願。 哈馬斯扣押的50名人質中，據信約有20人仍然生還。