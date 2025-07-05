IAEA遭伊朗暫停合作後撤離德黑蘭　WSJ：考量團隊安全決定撤出

自日前伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）頒布法令暫停德黑蘭與國際原子能機構（IAEA）合作之後，IAEA7月4日宣布，駐德黑蘭團隊已離開當地並返回維也納總部。《華爾街日報》當日引述消息人士指，IAEA出於對團隊的安全考量才做出撤離決定。



IAEA在網上發文宣布撤出時並未提及撤離原因，旗下團隊離開伊朗前，即以色列伊朗衝突期間一直留在德黑蘭，不過當時無法進入伊朗的核設施履職。報道引述消息人士指，團隊工作人員當時被當局安置在德黑蘭一家酒店，之後被轉移至聯合國所屬的一個地點。

因IAEA的一項職責在於負責監督與核查駐地國家是否遵守《不擴散核武器條約》，可通過進入核設施審查核原料來推測駐地國家是否正在進行核試驗等，而團隊的撤離意味國際對加入《不擴散核武器條約》的伊朗的核子監督能力減弱，引發外界對伊朗是否擁有核武器的擔憂。