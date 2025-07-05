王毅訪法國晤總統馬克龍及外長巴羅　稱願加強與法關係

中國中共中央政治局委員、外交部長王毅繼續訪問歐洲日程，他7月4日來到法國巴黎會晤法國政要，包括到愛麗舍宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會談。王毅今次主要談及加強中法關係，雙邊貿易往來，推動兩國人才交流機制等議題，雙方還談及俄烏、加沙局勢，並就伊朗核問題交換意見。



王毅在會見馬克龍期間強調提升中法關係，還表示願打造良好營商環境以推動中法兩國企業互相進駐對方市場，他還轉述中國國家主席習近平對法方問候，稱中方願與法方落實高層交流，馬克龍則感謝致意，稱期待適時再次訪華。

中國商務部日前宣布對原產歐盟的白蘭地加徵反傾銷稅，法國業界滿意裁決，認為意有豁免。王毅談及此事，強調中歐通過友好協商解決了白蘭地問題，希望法國作為歐盟核心大國，推動歐方妥善處理中歐經貿分歧，積極回應中方關切。

王毅指出，中方認為，多極化潮流不可阻擋，全球化趨勢不可逆轉，應以聯合國成立80周年為契機，進一步強化聯合國核心地位，切實發揮其應有作用。我們願同法方加強戰略溝通和團結協作，共同踐行多邊主義，反對單邊霸凌，抵制陣營對立，為變亂交織的世界注入更多確定性和可預測性，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手構建人類命運共同體。

會晤法國外長巴羅 籲促進兩國人才交流加強多領域合作

王毅在與法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）會面時談及兩國人才交流機制，呼籲發揮中法兩大文明優勢，促進文明交流互鑒、打破人為製造壁壘，中方應在農產品、核能、航空、航天等傳統關鍵領域合作，拓展人工智能、綠色能源、生物科技、銀髮經濟等新興領域合作。

他強調今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，認為中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，在面對單邊霸凌嚴重衝擊國際秩序時，應該再次承擔起時代使命，倡導踐行多邊主義，維護自由貿易規則，共同為世界和平擔當、為全球發展盡責、為人類進步助力。相信法方將繼續恪守一個中國原則，維護好兩國關係的政治基礎。

王毅表示，中法建立「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，體現了雙方務實合作的高水平，希望法方同中方相向而行，做大中法合作蛋糕。雙方要持續深化核能、航空、航天等傳統關鍵領域合作，拓展人工智能、綠色能源、生物科技、銀髮經濟等新興領域合作。

2025年7月4日，法國巴黎，圖為王毅在法國外交部面見法國外長巴羅。（Reuters）

王毅續指，中方支持有實力的中國企業來法投資，希望法方為中資企業提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。中歐通過友好協商解決白蘭地問題，充分表明雙方完全有能力處理好摩擦，希望法國作為歐盟核心大國、自由貿易倡導者和綠色轉型引領者，為推動歐盟秉持同樣精神妥處分歧發揮建設性作用。