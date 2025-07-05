日本地震預言｜亞洲旅客大量取消赴日行程　專家估損失達306億

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在作品《我所看見的未來》中預言日本今年7月5日「將發生毀滅性災難」，近日大肆宣傳導致恐慌，數據顯示香港、台灣和韓國等地旅客紛紛取消預定赴日航班，一度較按年下降83%。日本專家估計，這則「末日預言」導致入境旅客人數驟減，可能造成高達5600億日圓（約306億港元）的經濟損失。



野村綜合研究所執行經濟學家木內登英指出，「末日預言」導致日本的入境旅客人數恐大幅下滑，可能造成高達5600億日圓的經濟損失。

日本7月5日將發生大災難的傳言是近期最熱議的話題。圖為日本書店宣傳龍樹諒作品《我所看見的未來》的語句，意思為「信不信由你」。（Reuters）

他引述彭博社報道，根據旅遊數據公司ForwardKeys的數據分析顯示，自4月份以來，香港、台灣和韓國飛往日本的機票預訂量有所下降，尤其是香港的預訂量與去年同期相比平均下降了50%。此外，包括7月5日在內的6月底至7月初一週的預訂量大幅下降了83%。

其中香港大灣區航空公司決定自5月13日至10月25日，將香港飛往日本仙台的班次由每週4班縮減為3班；香港飛德島的班次也從每周3班減為2班。

大灣區航空飛往東京首趟航班。（機管局ig）

日本共同社引述德島縣知事後藤田正純回應：「對沒有科學根據的謠言造成形象受損導致停運感到遺憾。關於重啟運航，將視需求恢復情況進行磋商。」

龍樹諒近日則對媒體澄清，她有看到「末日預言」傳聞，但其實她本人只是夢見了「2025年7月會有災難」，沒有具體夢見日期。