烏克蘭與丹麥簽防務協議　獲准丹麥境內設廠生產武器

烏克蘭與丹麥兩國代表7月4日簽署一項聯合防務協議，同意烏克蘭國防企業可在丹麥境內設廠生產武器，旨在幫助烏克蘭應對日益升溫的俄烏局勢。今次是烏克蘭首次與歐洲國家達成在烏境外聯合生產武器的協議，意味烏克蘭輸出軍事技術到歐洲國家。



烏克蘭戰略產業部長Herman Smetanin與丹麥工業大臣博德斯科夫（Morten Bødskov）在哥本哈根簽署這項協議，博德斯科夫就指今次合作具歷史性，強調丹麥一年前成為首個投資烏克蘭軍工企業的國家，如今又成為首個允許烏方在丹麥境內上建設武器生產線的國家。

兩國簽署的協議還涵蓋通過各種措施與項目消除合作之間的阻礙，並保護共享技術免於濫用。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在網上發文對此表示感謝，強調烏重視丹麥在戰機聯盟中的領導力量，他早前表示基輔很快就出口國防技術，並在盟國境內開設武器工廠，還呼籲外國外國合作夥伴資助新項目，以擴大國內外生產。