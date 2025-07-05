美媒：哈馬斯接受美埃卡3方停火框架　以哈或重啟永久停火談判

當地時間7月4日，據《華爾街日報》援引參與調解的阿拉伯國家官員消息，哈馬斯已正式接受一項由美國、埃及和卡塔爾共同提出的為期60天停火及人質交換新框架協議。



據該官員透露，該新停火框架由美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）牽頭，與埃及、卡塔爾調解方共同制定。

以巴衝突：圖為2025年7月4日在加沙城的情況（Reuters）

其主要內容包括：在初步停火期內，哈馬斯將釋放10名以色列人質，以換取以色列釋放大量被關押的巴勒斯坦囚犯。同時，將設立談判機制，討論雙方永久停火、重建加沙及跨境安全等議題。

哈馬斯方面於7月4日凌晨向調解方正式提交回覆，聲明「完全準備好並嚴肅認真地立即展開關於落實該框架的機制談判」，並強調願在協議基礎上尋求持久解決方案。

儘管目前雙方尚未就具體執行細節達成一致，但該官員表示，雙方對協議結構基本認可。這為暫停以色列近三個月來的大規模進攻、恢復被嚴重削減的人道物資供應帶來了「最現實的希望」。

以巴衝突：2025年7月4日在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）舉行的一場集體喪禮（Reuters）

另報道，美國總統特朗普表示，哈馬斯以「積極的態度」回應了美國斡旋的加沙停火提議，這是一件好事。他在空軍一號上告訴記者，停火協議可能會在下周達成，但目前他尚未收到有關談判最新進展的簡報。

此前談判之所以長期僵持，主要因哈馬斯堅稱，任何協議必須以終止戰爭為最終目標，而以色列始終拒絕就此作出承諾。本輪框架雖未強制以色列立刻同意永久停火，但為逐步過渡提供了空間。

自2023年10月加沙衝突爆發以來，該地區人道主義危機持續加劇。聯合國最新統計數據顯示，截至2025年6月，衝突已造成逾3.7萬名巴勒斯坦人喪生，當地約80%的居民正面臨嚴重的糧食危機和基本藥物匱乏困境。

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