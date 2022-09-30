美國百年一遇巨獸級颶風嚴重水災　佛州「鯊魚街上游」影片瘋傳

颶風伊恩（Hurricane Ian）28日強襲佛羅里達州（Florida），在48小時內灌入超過3個月的驚人雨量和「毀滅性暴潮」，造成當地200多萬戶停電，許多人受困待援。



推特瘋傳一段影片，疑似有鯊魚在當地淹水的街道上游泳，畫面令人心驚。面臨百年一遇的怪獸級颶風，包含喬治亞州在內的其他4個州也跟進發布緊急狀態。

麥爾茲堡街道上驚傳出現鯊魚蹤跡（點擊放大瀏覽）：

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根據CNN報導，威力接近最強5級的巨獸級颶風伊恩（Hurricane Ian）美東時間28日下午3點05分襲擊佛州，儘管登陸數小時後已減弱成3級風暴，但挾帶的強風、暴雨與風暴潮已經造成佛州各地嚴重淹水，許多民眾被困家中，還有民宅門窗遭洪水沖破。

推特網友@BradHabuda上傳影片稱，佛州李縣的麥爾茲堡（Fort Myers）在伊恩颶風期間，街道上竟然出現一條鯊魚，在漫漫洪水中自由游走。驚人畫面也讓這段影片在數小時內累積將近1000萬次觀看次數，引發網友熱議。此前，CNN氣象學家米勒（Brandon Miller）指出，麥爾茲堡的水位在7小時內上升了超過180公分，且仍在持續升高。

巨獸級颶風帶來極嚴重水災 點擊放大看佛羅里達州災情：

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報導指出，位於佛州北方、東北方的4個鄰近州也接連宣布進入緊急狀態，包含喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅來納州和維珍尼亞州都發布警告，希望能更快速地應對所有緊急災情。

維珍尼亞州州長指出：「颶風伊恩是一場強大風暴，目前估計可能在本周稍晚到下周初影響維珍尼亞部分地區。」

@Gutfeldfox somehow a shark ended up in a Fort Myers neighborhood during Hurricane Ian.. 😬 pic.twitter.com/l3WbzgNQHj — Brad Habuda (@BradHabuda) September 28, 2022

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