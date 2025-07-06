歐洲旅遊「千萬別做一事」！隨時惹當地人不滿　達人分享正確做法

去各國旅行是一件快樂的事，但部分旅客可能會打包太多東西，帶著沉重的大行李箱到處走。



對此，旅遊網紅提醒民眾最好不要這麼做，特別是造訪歐洲雅典這類擁有悠久歷史的城市時，很容易造成不便。

旅遊網紅珊蒂建議千萬不要帶大行李箱到歷史悠久的歐洲城市旅遊。（示意圖，nataliia-kvitovska/unsplash）

點圖放大看看在這些歐洲城市拖行李箱的「悲慘後果」：

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《紐約郵報》報道，珊蒂（Sandy Papas）是專做旅遊內容的網紅，她在TikTok上建立了一個名為「Greece Travel Secrets」的帳戶，常與人們分享遊希臘的訣竅，累積約4萬2千名粉絲。

她日前上傳一支影片，畫面顯示多組遊客拖着大行李箱，狼狽穿梭於狹窄的街道和無數的樓梯。她提醒民眾：

大行李箱是個錯誤。

她指出，遊客在旅途中需要應付渡輪、跳板，還有那些地勢很高的村莊中的樓梯，因此她建議：

最好把大行李箱留在家裏。

同時，影片貼文也再次提醒民眾：

大行李箱不適合古老的鵝卵石路、層層疊疊的台階、渡輪跳板和地鐵。盡量輕裝上陣！

報道指出，珊蒂的建議頗具道理，特別適用於那些歷史悠久的歐洲城市，包括雅典、羅馬或米克諾斯島（Mykonos）等地。那些地方常有陡峭的山坡、凹凸不平的路面，且看不到電梯，不適合行李箱拖行。曾在遊輪上擔任表演者，同時也是旅遊達人的梅莉莎（Melissa Cabey）亦表示，在這樣的城市，她注意在很多情況下，酒店旅客只能乘出租車到達某個地點，然後他們必須帶著行李爬上很長一段樓梯，才能到達酒店入口。

梅莉莎建議選擇收納袋，避免攜帶「過多的衣服」或其他物品。報道呼籲，除非想汗流浹背，或招來當地人側目，否則旅客最好還是把大行李換成隨身包，如此一來對背部和周圍的人都好。

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