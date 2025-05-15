出外旅遊玩真的要注意安全！



有名二寶媽表示，日前一家四口跟團到越南富國島6天5夜，原先幾人玩得不亦樂乎，卻在當地機場遭海關為難，還撕毀她的機票威脅：「今天別想回家！」導遊解釋，在越南「不花錢就會遭刁難」，最後經導遊出面溝通，才得以重印機票，解決問題。

越南旅遊「必須塞錢給海關」？富國島關員竟撕掉她機票：別想回家（01製圖）

不給理由叫他們重新排隊 排到櫃台前卻叫其他旅客上前不理他們（點圖放大看原文全文）：

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該名台灣網友在Threads痛訴遭越南海關粗暴對待，一家人到富國島6天5夜，本應為這趟完美的旅行畫下句點，卻在富國島機場發生插曲。

她指出，排隊過海關時，她和老公帶著2個小孩左右並排，卻遭海關喝斥，要他們排好隊伍，他們也立刻整頓。但當1人抱1個小孩到櫃檯時，又被對方為難說只能一個一個來，最後因小孩年紀尚輕無法自行通關予以通融，可口氣卻還是不好。

寶媽氣憤難平，排了半個小時，海關卻要他們拿著護照去別的通道重新排隊，讓她相當不解，詢問原因僅得到「沒有為什麼」的回覆，因此忍不住跟老公抱怨。誰知，這一舉動惹惱對方，說什麼就是不願讓他們通關。

接續5個遊客都順利通過，她氣沖沖拿著護照去櫃台理論，海關也被激怒，直接將女兒的機票撕成一半，怒吼：

今天你們不用想回家！

隨即消失無蹤。

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他們立刻打電話請導遊協助，另一個海關說，是因為一家人的態度很差，不願配合，才導致如今局面。最後靠著導遊溝通，才重印機票返台。

導遊說道：

越南的海關就是這樣，你不花錢，他就是要刁難你。

對於海關指控，寶媽委屈說，明明從頭到尾都沒有口氣差，也沒有與海關起爭執，一家四口卻遭針對。她感嘆：

原本旅途給了五顆星的富國島，我這輩子是不會想再去越南了。

她認為，無論到哪個國家，慢慢排隊即可，付錢雖可「快速通關」，但卻不必要，不曾想遭此橫禍。

該貼文掀起熱議：

「本來有想去富國島的，聽你這樣說突然不想去了」

「誇張，還好我本來就不想去比台灣還熱的地方」

「越南海關完全不意外，去過越南無數次，如果不是因為出差需要，我一輩子都不會再去」

「越南海關態度真的很差，一副我欠他的」

「越南海關，通常會放美金在護照內給他們。我見過有一對夫婦不給，他們不給他們辦過關手續」



不過，也有人覺得，在別人的國家還是遵照當地的習俗，避免節外生枝：

「你們的導遊很有問題，去落後的國家導遊通常都會在壓在最後，會等到所有團員都通過的時候導遊才會出關」

「去越南這種極端落後的國家千萬不要質疑海關，他叫你做什麼你就做什麼，因為他聽不懂你說的話，只要你嘴巴碎碎念，基本上你就完了」

「在國外，千萬別跟移民官起衝突，移民官的權力非常大，可以不需要任何理由就能拒絕你出入境」



最後原PO提到，富國島機場的海關，透過旅行社想直接聯繫道歉，商討後續處理方式，但她直接回絕：

我也不可能刪文！今天就算拿兩千萬越盾我都不可能刪文。

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