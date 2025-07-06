Elon Musk「美國黨」明年競選國會？ WSJ：可「攪局」阻兩黨拉票
撰文：莊勁菲
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美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因「大而美」法案爆發罵戰後，7月5日宣布要成立「美國黨」（The America Party），揚言終結共和黨或民主黨「一黨專制」。他6日被網民問及，是否帶黨參加明年中期選舉或2028年總統大選時，回答「明年」。《華爾街日報》指出，第三黨雖然不太可能選出總統，仍可「下場攪局」，從兩黨手中搶走選票。
▼馬斯克：「美國黨」明年競選國會席次
馬斯克4日在社交平台X（舊稱Twitter）貼文表示，為了終結共和黨、民主黨獨霸政壇，他考慮讓新黨競逐國會席次：「一種方法是聚焦於2或3個參議院席位，以及8至10個眾議院選區」。
他6日被網民問道：「參加中期選舉還是2028總統大選？（Midterms or 2028？）」馬斯克回應：「明年（中期選舉））。」
《華爾街日報》則指出，馬斯克及其顧問均尚未向聯邦選舉委員會提交文件，以註冊「美國黨」。該黨的名稱與馬斯克曾經協助發起的「美國政治行動委員會」（America PAC）類似。他2024年通過該委員會花費近3億美元來幫助特朗普陣營參選。
報道亦表示，雖然美國從未有第三黨候選人當選總統，但他們可以充當攪局者，從兩大主要政黨手中拉走選票。
美國憲法規定，總統必須是「自然出生」（natural born）的美國公民。而馬斯克出生在南非。
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