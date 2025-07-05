馬斯克真的創黨？獨立日談「美國黨」選舉策略　聚焦少數席位

世界首富馬斯克（Elon Musk）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前因「大而美」法案導致關係破裂，6月初提出創立新政黨「美國黨」（the America Party）的想法。馬斯克7月4日美國獨立日（Independence Day）在社交平台X發文，提出這個假設政黨的選舉策略。



馬斯克先是在貼文中發起一項投票，表示「獨立日正是詢問是否想擺脫兩黨制（有些人會說是一黨制）的最佳時機！」隨後提出問題：「我們應該創建美國黨嗎？」

馬斯克又在貼文表示，「執行此計劃的一種方法，是聚焦於2或3個參議院席位，以及8至10個眾議院選區。」他補充說，考慮到國會席位微弱的數量差距，「這將足以成為關鍵投票，決定爭議法律的通過，確保這些法案真正反映人民的意願。」

美媒Axios分析稱，馬斯克的財力或在2026年中期選舉的激烈選戰發揮關鍵作用。