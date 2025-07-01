特朗普與Elon Musk再爆罵戰　暗示削補貼　馬斯克：儘管立刻砍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與全球首富馬斯克（Elon Musk）再度隔空交火。馬斯克近日對特朗普推動的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）口誅筆伐，特朗普7月1日撰文反駁指，馬斯克早就知道自己反對電動車強制令（EV Mandate），又表示將指令政府效率部（DOGE）審視馬斯克旗下企業獲得的政府補貼，暗示可為聯邦政府節省大量開支。馬斯克隨即在網上反擊指：「來吧，現在就立即砍掉所有補貼。」



由特朗普推動的「大而美」法案6月30日在參議院進行投票，馬斯克再次批評該法案將國家債務「提高5萬億美元」，指責政府由共和黨一黨專政，呼籲建立「關心人民的新政黨」。他還表示，若法案獲得通過，第二天就要成立「美國黨」（The America Party），以取代共和黨或民主黨的一黨統治。

特朗普對馬斯克的言論顯然感到不悅，同日晚上在其社交平台Truth Social撰文反擊。

2025年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台撰文，指馬斯克（Elon Musk）早知道他反對電動車強制令（EV Mandate），又暗示將指派政府效率部（DOGE）審視馬斯克旗下公司獲得的政府補助，預料可為聯邦政府節省大量開支。（X@TrumpTruthOnX）

特朗普表示：「早在馬斯克大力支持我競選總統之前，他就知道我強烈反對電動車強制令。這簡直荒謬，而且這一直是我競選活動的主軸。電動車固然好，但不應該強迫每個人都擁有一輛。」

特朗普又嘲諷馬斯克高度依賴政府的補貼：「伊隆（指馬斯克）獲得的（政府）補貼可能比歷史上任何人都多，如果沒有（這些）補貼，伊隆很可能不得不關門大吉，回到南非老家。如果我們不再需要發射火箭、生產衛星和電動車，我們國家就能省下一大筆錢。或許我們該讓政府效率部（DOGE）好好檢視這個問題？這可以為我們省下一大筆錢啊！ 」

2025年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump））與全球首富馬斯克（Elon Musk）再度隔空交火。馬斯克近日對特朗普的「大而美」法案口誅筆伐，特朗普表示將指令政府效率部（DOGE）審視馬斯克旗下企業獲得的政府補貼，暗示可為聯邦政府節省大量開支。馬斯克隨即在網上反擊指：「來吧，現在就立即砍掉所有補貼。」（Reuters）

這段發言顯然觸動馬斯克的神經，他旋即在其社交平台X回應：「我的意思是，現在就立即全部砍掉（補貼）吧。」（I am literally saying CUT IT ALL. NOW.）