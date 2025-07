特朗普與Elon Musk再爆罵戰　暗示削補貼　馬斯克：儘管立刻砍

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)與全球首富馬斯克(Elon Musk)再度隔空交火。馬斯克近日對特朗普推動的「大而美」法案(One Big, Beautiful Bill)口誅筆伐,特朗普7月1日撰文反駁指,馬斯克早就知道自己反對電動車強制令(EV Mandate),又表示將指令政府效率部(DOGE)審視馬斯克旗下企業獲得的政府補貼,暗示可為聯邦政府節省大量開支。馬斯克隨即在網上反擊指:「來吧,現在就立即砍掉所有補貼。」



由特朗普推動的「大而美」法案6月30日在參議院進行投票,馬斯克再次批評該法案將國家債務「提高5萬億美元」,指責政府由共和黨一黨專政,呼籲建立「關心人民的新政黨」。他還表示,若法案獲得通過,第二天就要成立「美國黨」(The America Party),以取代共和黨或民主黨的一黨統治。

特朗普對馬斯克的言論顯然感到不悅,同日晚上在其社交平台Truth Social撰文反擊。

特朗普表示:「早在馬斯克大力支持我競選總統之前,他就知道我強烈反對電動車強制令。這簡直荒謬,而且這一直是我競選活動的主軸。電動車固然好,但不應該強迫每個人都擁有一輛。」

特朗普又嘲諷馬斯克高度依賴政府的補貼:「伊隆(指馬斯克)獲得的(政府)補貼可能比歷史上任何人都多,如果沒有(這些)補貼,伊隆很可能不得不關門大吉,回到南非老家。如果我們不再需要發射火箭、生產衛星和電動車,我們國家就能省下一大筆錢。或許我們該讓政府效率部(DOGE)好好檢視這個問題?這可以為我們省下一大筆錢啊! 」

這段發言顯然觸動馬斯克的神經,他旋即在其社交平台X回應:「我的意思是,現在就立即全部砍掉(補貼)吧。」(I am literally saying CUT IT ALL. NOW.)