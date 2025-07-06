法國財長籲提高關稅壁壘　防中國產品「扼殺」歐洲工業經濟

中國外長王毅繼續訪問歐洲行程，他7月4日起到訪法國。美媒引述法國財長朗伯德（Eric Lombard）5日表示，歐洲必須加強關稅壁壘（tariffs barrier），以防止中國進口產品可能損害歐洲大陸工業經濟。他補充道，歐洲已經針對進口鋼鐵和汽車採取行動，但必須修改規則，以便更廣泛地針對中國產品採取措施。法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）同日亦表示，呼籲歐洲加強對中國進口產品的防禦。



據彭博社報道，朗伯德周六在法國普羅旺斯地區艾克斯（Aix-en-Provence）舉行的經濟會議上表示：「當今世界，我們必須保護我們的工業，我們必須在所有工業領域採取行動，否則中國在每個行業占據全球市場50%以上產能的政策將摧毀我們的工業。」

2025年4月9日，法國巴黎，經濟、財政、工業和數位安全部長朗伯德（Eric Lombard）在巴黎貝西經濟和財政部與主要經濟參與者就特朗普關稅舉行會議前。（Reuters）

費拉奇也在會議上表示，歐洲應加強對中國進口產品的防禦：「另一個令人關切的現象是，原本流向美國的中國商品現在轉向了歐洲。中國諸多行業都存在產能過剩，這使我們的產業很容易受到衝擊，帶來極大風險。」

2024年10月9日，法國Segonzac，圖為一個酒窖中展出儲藏的白蘭地干邑。（Reuters）

中國商務部周五宣布，5日（週六）起對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施為期5年的反傾銷稅，稅率最高可達34.9%。