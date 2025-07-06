法國財長籲提高關稅壁壘 防中國產品「扼殺」歐洲工業經濟
撰文：莊勁菲
出版：更新：
中國外長王毅繼續訪問歐洲行程，他7月4日起到訪法國。美媒引述法國財長朗伯德（Eric Lombard）5日表示，歐洲必須加強關稅壁壘（tariffs barrier），以防止中國進口產品可能損害歐洲大陸工業經濟。他補充道，歐洲已經針對進口鋼鐵和汽車採取行動，但必須修改規則，以便更廣泛地針對中國產品採取措施。法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）同日亦表示，呼籲歐洲加強對中國進口產品的防禦。
據彭博社報道，朗伯德周六在法國普羅旺斯地區艾克斯（Aix-en-Provence）舉行的經濟會議上表示：「當今世界，我們必須保護我們的工業，我們必須在所有工業領域採取行動，否則中國在每個行業占據全球市場50%以上產能的政策將摧毀我們的工業。」
費拉奇也在會議上表示，歐洲應加強對中國進口產品的防禦：「另一個令人關切的現象是，原本流向美國的中國商品現在轉向了歐洲。中國諸多行業都存在產能過剩，這使我們的產業很容易受到衝擊，帶來極大風險。」
中國商務部周五宣布，5日（週六）起對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施為期5年的反傾銷稅，稅率最高可達34.9%。