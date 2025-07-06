馬斯克「美國黨」欲劍指2026年中期選舉　美媒：須克服3大挑戰

全球首富馬斯克（Elon Musk）與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因「大而美」法案（One Big Beautiful Bill Act）決裂後，於6月初萌生創立新政黨「美國黨」（the America Party）的想法。他7月5日付諸實行，宣布要成立「美國黨」，並透露有意參與明年的中期選舉。美媒分析指，美國的政治環境對「第三黨」極度不利，馬斯克的「美國黨」未來或將面臨3大困難。



馬斯克7月4日在社交媒體X發文，先發起有關「是否應該創建美國黨」的投票，並提出該黨的選舉策略。他指出，該黨應聚焦於2或3個參議院席位，以及8至10個眾議院選區，充當國會中的「關鍵少數」，確保爭議法案的通過與否能真正反映民眾的意願。

馬斯克於5日正式宣布創立「美國黨」，並在回應網民時，證實新政黨將聚焦2026年中期選舉。然而，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及《華盛頓郵報》分析指，馬斯克企圖動搖美國兩黨格局的舉動將面臨眾多困難。

美國政制不利第三勢力

美國各層級的選舉都採取「贏者全拿」及單議席單票制「Single-member district」制度，設計上容易形成兩黨政治，對第三政黨並不友善。

報道引述喬治城大學教授諾埃爾（Hans Noel）稱，其他民主國家，可以從小黨起步，先取得20%或30%的選票，分配到小部份國會席次，進而逐步擴大勢力。相反，美國政黨必須取得多數選票才能發揮有效的政治影響力。

「美國黨」即使從州層級選舉作為踏腳石還是會面臨各種制度障礙，資深選舉律師卡普爾（Brett Kappel）則強調：「所有州法律都偏向兩大政黨，並儘可能地為第三政黨的出現製造障礙」

這張於2025年7月1日拍攝的設計圖片中，可以看到白宮標誌以及美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的3D列印模型。（Reuters）

欠缺穩定選民基礎及政治盟友

馬斯克在X上轉發一名網民提出「美國黨」的政綱構想，其內容包括減少國債、支持放鬆管制與言論自由等等，並在其他政策領域維持「中間派」的主張。

然而，馬斯克所謂的「中間派」其實內部各自有不同的訴求，不一定有有足夠的凝聚力成為新政黨的基本盤選民。

2025年7月5日，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）社交媒體X上轉發一名網民提出「美國黨」的政綱構想。（X@elonmusk）

諾埃爾分析：「民眾確實對現有政黨感到失望，但這不代表馬斯克擁有一個真正的基本盤（選民），所謂的80%（中間選民）根本沒有明確界定。」

另外，馬斯克在退出政府以及與特朗普及各共和黨人爆發衝突後，前者的政治影響力似乎正在減弱。

報道稱，特朗普的盟友、商人菲什貝克（James Fishback）已表示，他正在組建一個超級政治行動委員會，以在政治層面上削弱馬斯克的影響力。

馬斯克的致命「個人弱點」

報道稱，馬斯克目前未提出長期的政黨策略，而他旗下的企業獲得的大量聯邦合同，當其利益受損時，或許會影響他欲成為政壇「第三勢力」的決心。杜克大學教授麥科克爾（Mac McCorkle）稱：「這個人（馬斯克）獲得的政府合同比任何人想像的都要多，他會成為自由意志主義者的旗手嗎？我不知道。」

與此同時，創建一個具有全國性質政黨的過程非常耗時，且需要付出高昂的政治支出。麥科克爾就質疑，馬斯克缺乏足夠的耐心去篩選有能力的候選人；而且，後者對政治支出的立場反覆不定，他過去曾表示，未來將大幅減少政治支出，但又指若有「理由」或將重新投入政治捐款。

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）一起出席記者會。（Reuters）

不論馬斯克「第三黨」是否能改變美國兩黨政治，他似乎將會繼續參與共和黨政治，而他此前已承諾支持共和黨議員在初選中挑戰那些投票支持「大而美」法案的議員。