馬斯克創「美國黨」　民調指四成人或將支持　「這」群體最踴躍

美國富豪馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前因「大而美」法案（One, Big, Beautiful Bill）而關係破裂。7月5日，馬斯克宣布成立「美國黨」，並引起各界討論。就在他正式作出宣布前，有民調顯示40%美國人支持馬斯克建立新政黨，其中男性共和黨受訪者最踴躍，支持度達到約56%。



數據分析公司Quantus Insights於3日公布的民調結果顯示，40%的受訪者考慮支持馬斯克成立「美國黨」，38%的受訪者表示不太可能支持，另有22%的受訪者表示不確定。

另外，民調結果顯示，男性共和黨受訪者最踴躍支持建立第三黨的倡議，其中22.5%人表示「非常可能」支持，約33.8%人表示「可能」支持；相反，男性民主黨受訪者最不支持這倡議，其中36.1%稱「決不可能」支持，約18.4%表示「不可能」支持。

不過，Quantus Insights特別提到，「建立第三黨」這一想法通常在民調中表現良好，因此「40%受訪者支持」的結果可能會比實際支持高。

另外，「馬斯克建立第三黨」的選項的支持率似乎比未點名創辦人者的「建立第三黨」選項要低。

這張於2025年7月1日拍攝的設計圖片中，可以看到白宮標誌以及美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的3D列印模型。（Reuters）

Quantus Insights提到，調查機構蓋洛普（Gallup）2024年進行的民調中，約69%的獨立人士、53%的民主黨人和48%的共和黨人支持成立第三黨；民調機構輿觀調查公司（YouGov）於6月進行的民調則顯示，46%的美國人認為有必要建立第三黨。