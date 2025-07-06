日本開首間「智能手機失智症」門診　醫生：8大症狀有3樣應求診

綜合日媒報道，「智能手機失智症」是指過度使用智能手機導致記憶力和注意力下降，並出現類似癡呆症狀的疾病。 6月14日，日本首間「智能手機失智症門診」在金町車站前神經科診所（東京都葛飾區）開業。院方更列出8項病徵，假如你出現其中至少3項，建議盡早求醫。



據報道，位於東京的「金町站前腦神經內科」最近開設一間全國首創的「智能手機失智症門診」，專門針對因長時間看手機，導致記憶力、專注力明顯下降的民眾。

日本電視台就「智能手機失智症」的報道：

報道引述門診創辦人、腦神經內科醫生內野勝行表示，每日大約有10名病患前來求醫，其中大多數屬於30至40歲的上班族，他們經常抱怨記不住約定，忘掉工作內容，甚至連簡單的漢字都會突然寫不出來。

內野勝行估算，現時日本可能有1000萬到2000萬人面臨患上「智能手機失智症」的風險。

內野勝行強調，為了鼓勵年輕人更願意正視這些問題和提高對這個現象的認知，他專門成立這間門診，希望能降低大眾對「就失智症求醫」帶來的心理壓力。

​內野勝行指，他發現患者的症狀大多跟過度使用手機有關。當我們不斷看手機、長時間大量接收資訊，大腦就像一間漫步雜物的房間，記憶就像被堆疊的東西置放在角落，想用的時候卻無法找到，尤其是「漫無目的地看手機」，對大腦的損害最嚴重。

​內野勝行列舉「智能手機失智症」8大症狀：

1. 總是「手」機不離手

2. 無法馬上想起熟人的名字

3. 突然無法寫字

4. 用拍照來記事情，而不是用腦袋去記

5. 只依賴手機來查資料

6. 總是處於睡眠不足的狀態

7. 沒精打采，對什麼事情都提不起勁

8. 工作或生活的安排變得混亂

​內野勝行解釋：就算只是每天就寢前看個一小時，也可能讓人開始覺得記憶力倒退，產生焦慮不安。假如你經常叫不出朋友的名字、寫字出現困難、總是用拍照照片代替記憶、查資料完全依賴手機、睡眠品質差、對事情沒精打采，甚至開始不適應工作和生活的節奏，手機可能真的已經嚴重影響你的大腦。

​內野勝行建議，假如想保護你的大腦，第一步就是控制每日無意識看手機的時間，最好能限制在一小時以內。如果持續感覺記憶力衰退，最好儘早求醫檢查，因為除了「手機失智症」，也有可能是早期的阿茲海默症等其他腦部潛在問題，他強調照料大腦就好似整理房間，手機一旦不放下，你的記憶就永遠無法好好「復位」。