美國「對等關稅」暫緩期將屆滿　日本貿易代表與盧特尼克兩度通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫緩向貿易夥伴徵收「對等關稅」的期限將於7月9日屆滿，日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正分別在3日和5日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）通話，並就關稅問題深入交換意見，繼續積極進行協調。



路透社及日本共同網報道， 赤澤亮正與盧特尼克3日進行了45分鐘通話， 其後再於5日進行約一個小時通話，雙方重申各自對關稅問題的立場。

2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

赤澤亮正自4月以來已7次訪問美國，一直與美方談判要求對方重新評估關稅政策，惟尚未達成協議。

特朗普4月宣布對日本的「對等關稅」稅率為24%，但他近期暗示可能增加對日本的關稅。他1日表示，對與日方達成協議感「懷疑」，又指日本可能面臨30%或35%稅率，甚或任何美方決定的數字。

日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正（左），據報6月14日與美國商務部長盧特尼克（右）進行30分鐘電話交談，進一步探討達成貿易協議的可能性，並研究安排美日雙方領導人於加拿大7國集團峰會（G7）期間會面。（Reuters）

日本首相石破茂7月2日則強調，他決心保護日本的國家利益，並重申日方是美國最大的投資者。