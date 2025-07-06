日媒：日本將對菲出售退役驅逐艦　應對中國海上威脅

路透社引述日本《讀賣新聞》報道，日本將向菲律賓出口一批二手海軍驅逐艦，包括6艘服役超過30年的阿武隈級護衛驅逐艦，以增強菲律賓應對中國海軍的能力。



《讀賣新聞》引述多名政府消息人士表示，日本防衛大臣中谷元和菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）上個月在新加坡會晤時同意了這筆軍售。報道還表示，菲律賓軍方於今夏對這些驅逐艦進行最後檢查後就將完成交易。

日本海上自衛隊阿武隈級護衛驅逐艦（あぶくま型護衛艦）。（日本海上自衛隊網站）

日本和菲律賓都是美國在亞太地區的關鍵盟友。兩國政府認為，北京在包括南海和東海在內的海域採取的行動日趨強硬，對兩國造成挑戰。

兩國已開展各類軍事合作，包括聯合演習、日本雷達援助計劃以及高層戰略對話。兩國去年簽署了一項互惠准入協議，允許雙方在彼此領土上部署軍隊，這是日本在亞洲的首份此類協議。

《讀賣新聞》稱，由於日本受到和平托管時期對驅逐艦這類軍事裝備的出口限制，東京將以聯合開發項目為名義，為菲律賓提供並安裝設備和通訊系統。

日本海上自衛隊阿武隈級護衛驅逐艦（あぶくま型護衛艦）。（日本海上自衛隊網站）

根據日本海軍網站介紹，阿武隈級護航驅逐艦是一種相對較小的驅逐艦，標準排水量為 2000噸，由約120名船員操作，配備反潛和反艦導彈、魚雷發射管和火炮。

菲律賓海軍沒有驅逐艦，只有護衛艦和輕型護衛艦，這些艦艇通常體型較小，裝備較輕的武器。