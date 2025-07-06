西班牙執政黨深陷貪腐醜聞　首相：禁止黨員付錢進行性交易

法國媒體報道，西班牙執政黨社會黨近日深陷多宗重大貪腐醜聞，首相桑切斯（Pedro Sanchez）7月5日宣布，已禁止黨員向性工作者支付報酬，稱任何被發現「收取金錢以招攬或接受性行為」的人士都將被立即開除黨籍。儘管他的多位盟友接連因收受利益而辭職，桑切斯堅持不會請辭。



據法新社報道，西班牙首相桑切斯領導的社會黨近日因涉嫌收受回扣和雇用性工作者等貪腐醜聞，於5日（週六）對黨內領導層進行改組，並禁止黨員進行性交易。

報道指，53歲的桑切斯正面臨執政七年以來最大的危機。6月30日（週一），他所屬的社會黨前高層官員Santos Cerdan，因涉嫌貪腐和雇用性工作者等指控而被拘留，令執政黨上下面對更大的壓力。

2025年6月25日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）出席在荷蘭海牙舉行的北約峰會記者會。（Reuters）

為了扭轉局面，社會黨宣布，禁止黨員「以金錢為交換條件進行性交易」，最高處罰是開除黨籍。

桑切斯表示：「如果我們相信女性的身體不應被買賣，那麼我們的政黨就不能容忍違背這項原則的行為。」

在馬德里舉行的一場會議上，桑切斯告訴黨內高層：「毫無疑問，現在對每個人來說都是艱難的時期。」惟他重申拒絕辭職。

桑切斯強調：「船長不會在風浪來襲時視而不見。他會留下來掌舵，帶領這艘船渡過風暴。」

2025年7月3日，西班牙塞維利亞（Seville），西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）出席第四屆國際發展募資會議（International Conference on Financing for Development）閉幕式時發表演說。（Reuters）

報道指，執政社會黨還宣布領導層改組，44歲的律師Rebeca Torro取代Santos Cerdan擔任黨內第三號人物。

這一切似乎都難以挽救深陷多宗醜聞的社會黨，因為就在桑切斯5日（週六）發言之前數小時，他的另一位親密盟友、原定出任另一黨內高層職位Francisco Salazar亦已請辭。

西班牙媒體指，Francisco Salazar被黨內幾名前女下屬指控「行為不當」。

報道指，前交通部長Jose Luis Abalos亦捲入收受公共項目回扣的調查。