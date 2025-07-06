福特CEO：全球70%電動車中國製造　成本和質量遠勝西方｜有片

據美國「商業內幕」(Business Insiders）網站報道，當地時間6月27日，福特公司行政總裁法利（Jim Farley）表示，中國的電動車「遠遠優於」西方的電動車。



福特行政總裁法利在一場訪談中表示：「這是讓我最自慚形穢的事。世界上70%的電動車都是中國製造的。」

福特行政總裁法利指中國電動車質量和車載技術遠勝西方：

據報道，在當地時間6月27日的阿斯彭思想節（Aspen Ideas Festival)上，法利表示，在過去的一年裏，他大約去了中國六、七次。

法利指：「這是讓我最自慚形穢的事。世界上70%的電動車都是中國製造的。」

「他們擁有非常先進的車載技術。每輛車裏都有華為和小米的技術，」法利又指，「上車後，你無需配對手機，你的整個數碼生活就能自動同步到車內。」

他指出，福特無法推出類似產品的部份原因是谷歌和蘋果等科技巨頭「決定不涉足汽車行業」。

法利還表示，「此外，他們的汽車成本和質量都遠遠優於我在西方看到的。」

「我們正在與中國進行全球競爭，不僅僅是在電動車領域。如果我們失敗了，福特就沒有未來了。」法利說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

