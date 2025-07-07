普京籲金磚國家加強合作　擴大本國貨幣結算範圍

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）於7月6日透過視頻連線方式，參與在巴西舉行的金磚國家（BRICS）峰會會議。他表示，成員國間在貿易中使用本國貨幣的情況正在穩步增長，有必要擴大這一進程。他建議，在金磚國家平台上構建獨立的結算與托管系統，加強推動擴大以本國貨幣結算的範圍。



圖為2025年7月6日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）在莫斯科透過視訊連線，參加在巴西盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

普京表示，2024年俄羅斯與其他金磚國家結算中，盧布和友好國家貨幣佔比已達90%。他倡議增加成員國間雙向投資規模，提議創建新的金磚國家投資平台。

普京提到，金磚國家在重要領域上的合作正持續深化，這一組織的成員國擁有極大的政治、經濟和人力潛力，在國際上的權威性和影響力逐年增強。

他又稱，世界正在發生根本性的變化，自由全球化模式正在成為過去，改變世界秩序的進程正在持續加速。在當前世界局勢下，金磚國家需制定劃一的議程，加強在科技、資源開發、物流、貿易、金融等領域合作很重要。