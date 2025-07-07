特朗普稱周一向最多15國發信通知關稅水平　新稅率8月生效

美國暫緩向貿易夥伴徵收對等關稅的限期7月9日屆滿。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，周一（7日）致函12或15個國家，通知關稅稅率；其餘國家將在周三或之前完成發信，又或是達成貿易協議。 特朗普日前表示，部份國家的關稅稅率可能高達70%。



特朗普周日表示：「我認為到周三，大多數國家都會完成，不是收到信函就是達成協議。」他補充指，「我們同時已經達成一些協議，所以會是通知信和協議並行。」期間，他並未透露個別國家的具體情況如何。

他其後在社交平台發文，稱美國與世界各國的關稅信函和/協議，將於美國東部時間7月7日中午12點（香港時間8日凌晨）開始發出，又稱任何與金磚國家反美政策站於同一陣線的國家將面臨額外10%關稅，而且不會有豁免。

商務部盧特尼克（Howard Lutnick）表示，特朗普對各國徵收的關稅將於8月1日生效，這意味着在特朗普先前設定的7月9日最後期限之後，美國的貿易夥伴仍然擁有一些喘息空間。

商務部盧特尼克（Howard Lutnick）表示，特朗普對各國徵收的關稅將於8月1日生效。（YouTube/ @allin）

目前為止，特朗普只宣布與3個國家達成協議，包括有英國維持10%的關稅稅率；中國暫時停止對大多數商品徵收從145%降至30%的高關稅；並對越南商品徵收最低20%的關稅。

財長貝森特（Scott Bessent）此前表示，假如未能達成協議，新關稅會由8月1日起生效，現時相關國家仍然有時間與華府磋商。 貝森特否認8月1日是新的「死線」，但形容如果其他國家想關稅回到較高的水平，是他們的選擇，又強調華府正向貿易伙伴施加最大的壓力，舉例指與歐盟的談判取得非常良好進展。