特朗普稱周一向最多15國發信通知關稅水平 新稅率8月生效
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國暫緩向貿易夥伴徵收對等關稅的限期7月9日屆滿。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，周一（7日）致函12或15個國家，通知關稅稅率；其餘國家將在周三或之前完成發信，又或是達成貿易協議。 特朗普日前表示，部份國家的關稅稅率可能高達70%。
特朗普周日表示：「我認為到周三，大多數國家都會完成，不是收到信函就是達成協議。」他補充指，「我們同時已經達成一些協議，所以會是通知信和協議並行。」期間，他並未透露個別國家的具體情況如何。
他其後在社交平台發文，稱美國與世界各國的關稅信函和/協議，將於美國東部時間7月7日中午12點（香港時間8日凌晨）開始發出，又稱任何與金磚國家反美政策站於同一陣線的國家將面臨額外10%關稅，而且不會有豁免。
商務部盧特尼克（Howard Lutnick）表示，特朗普對各國徵收的關稅將於8月1日生效，這意味着在特朗普先前設定的7月9日最後期限之後，美國的貿易夥伴仍然擁有一些喘息空間。
目前為止，特朗普只宣布與3個國家達成協議，包括有英國維持10%的關稅稅率；中國暫時停止對大多數商品徵收從145%降至30%的高關稅；並對越南商品徵收最低20%的關稅。
財長貝森特（Scott Bessent）此前表示，假如未能達成協議，新關稅會由8月1日起生效，現時相關國家仍然有時間與華府磋商。 貝森特否認8月1日是新的「死線」，但形容如果其他國家想關稅回到較高的水平，是他們的選擇，又強調華府正向貿易伙伴施加最大的壓力，舉例指與歐盟的談判取得非常良好進展。
泰國財長：擬7.9前向美國提交新貿易方案 冀避免遭徵收36%關稅美媒：美國援烏未危及武器庫存 防長赫格塞思單方面停部份軍援美國指責哈馬斯襲擊加沙人道基金會 據指兩名美國人被手榴彈炸傷美國德州水災27神秘營女童軍失蹤 目擊者眼見女孩漂走無力挽救