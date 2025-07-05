澳洲18歲男慶祝搬新屋表演後空翻 不慎頭部撞地重創搶救6日不治
撰文：中天新聞網
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澳洲昆士蘭發生一宗令人心痛的意外事件，一名18歲男子為慶祝搬入新居而表演後空翻特技，不料頭部重創送醫後，經過6天搶救仍宣告不治。
事發於上月24日，來自新南威爾斯州中央海岸的18歲青年Sonny Blundell原本為了工作機會，與女友一同搬遷至昆士蘭州展開新生活。當天他在黃金海岸的新公寓內與友人慶祝時，在客廳嘗試表演後空翻，不慎頭部撞擊地板。
據報道，Sonny Blundell起初僅感到頭痛並上床休息，但隨後出現嘔吐症狀。在前往洗手間後突然昏倒，隔日清晨才被好友發現已失去意識。送醫後，Sonny Blundell在深切治療病房與死神搏鬥，期間曾接受腦部手術，並經歷多次中風和腦出血，最終於6月30日不幸離世。
Sonny Blundell的妹妹Izabella Cromack-Hay透過募資平台GoFundMe表示，
「最初的24小時最為關鍵。他多次中風，又一次出血，導致他需要腦部引流，我們差點失去他。」
她形容哥哥是位勤奮且充滿愛心的年輕人，對於在昆士蘭的新生活充滿期待。
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母親Madeline Blundell在Facebook上發文悼念，
「我美麗的寶寶今天長出了更大的翅膀，他去世了，現在在天堂。Sonny安詳地去世了，他去了一個美麗的地方。我的心都碎了，我這世上最好的朋友也離開了。我愛你，我的孩子。」
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