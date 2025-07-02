澳洲托兒所員工涉性侵　約1200名兒童受影響　年紀最小僅5個月大

澳洲墨爾本一名在托兒所任職的26歲男保育員，因涉嫌在2022年至2023年間性侵8名幼童，全部是年齡介乎5個月至2歲的嬰幼兒，他將面臨70項控罪。由於他在2017年至今期間還有在另外19間托兒所任職，當局建議涉事1,200名兒童接受傳染病檢測。



綜合外媒報道，警方周二表示，疑犯Joshua Dale Brown於今年5月被捕，他將被控涉及兒童強姦、性侵以及製作和散播兒童虐待材料等罪行。疑犯尚未對控罪提出抗辯，目前被還押候審，預計將於9月在墨爾本地方法院出庭。

疑犯Joshua Dale Brown被捕時仍是托兒所的工作人員，他未有前科，且相關罪行僅發生於維多利亞州。(Facebook圖片)

澳洲警方相信疑犯是單獨作案，稱他在被捕時仍是托兒所的工作人員，未有前科，且相關罪行僅發生於維多利亞州，還指疑犯被控的罪行僅限於今次這一家托兒所，並在上周通知涉案8名幼童的家屬。

維多利亞警方代理指揮官Janet Stevenson表示，公開嫌疑人身份是「不尋常的決定」，但此案具有「特殊性」。她強調：「確保所有托兒所內兒童家長知曉他的身份及工作地點，這點非常重要。」

維多利亞警方代理指揮官Janet Stevenson表示，公開嫌疑人身份是「不尋常的決定」，但此案具有「特殊性」。(Victoria Police)

當地衛生官員指，當局聯合警方確認約有2,600名兒童有在疑犯迄今任職的托兒所受到照顧，建議其中1,200名兒童接受傳染病檢測，強調此舉旨在預防潛在疾病。

維州州長艾倫（Jacinta Allan）對此案表示：「我為那些正經歷每位父母最可怕夢魘的家庭感到心碎。」她指出，全維多利亞州的家庭對事件感到「憤怒和恐懼」，並補充當局已設立專門網站，為受影響人士提供支援。