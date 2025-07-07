澳洲婦涉毒蘑菇威靈頓牛扒殺3人　陪審團裁定謀殺及企圖謀殺罪成

轟動澳洲的毒蘑菇三重謀殺案，維多利亞州最高法院經過長達九週的審訊，由7男5女組成的陪審團退庭商議七天後，最終在7月7日裁定50歲被告柏德森（Erin Patterson）三項謀殺及一項企圖謀殺罪成。



這宗案件在2023年7月29日發生，柏德森假稱自己患癌，邀請4名受害者共進午餐，她特意尋來死亡帽菇（death cap mushroom），購買脫水機把菇類乾燥並打成粉、分別混入每份餐點。控方指，被告還為自己準備不同顏色的餐盤，以避免進食毒菇。

澳洲一個陪審團6月30日在Latrobe Valley法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。圖為2025年6月25日，媒體在法院外等候消息。（Reuters）

柏德森涉嫌被控以毒蘑菇入菜，弄威靈頓牛扒給她前夫的親屬食用，導致前老爺Dan、奶奶Gail和前家姑Heather Wilkinson身亡，前家姑的丈夫Ian也中毒入院，留醫兩個月後已無大礙。

圖為2025年6月2日，被告柏德森出庭應訊時的畫像。（AAP/via REUTERS）

控方指柏德森故意採摘毒蘑菇給受害人服用，她否認指控，強調這場事件純屬意外，自己並無下毒意圖。她堅稱從未刻意採摘死亡帽菇，也不知道威靈頓牛扒中含有毒毒菇。

澳洲一個陪審團6月30日在Latrobe Valley法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。（Reuters）

警方問話時，她曾在包括撿蘑菇、擁有脫水機、以及使用脫水機處理食物的細節上說謊並遭拆穿。

而在宣判後，柏德森的表情沒有太大變化，只是望着法庭內的情況。

澳洲一個陪審團6月30日在Latrobe Valley法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。圖為2025年6月25日被告柏德森的辯護團隊成員離開法院。（Reuters）