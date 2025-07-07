馬斯克嘲諷Truth Social　批特朗普加5萬億國債：DOGE意義何在？

全球首富馬斯克（Elon Musk）自上周（5日）宣佈要成立第三黨「美國黨」後，再次與美國總統特朗普（Donald Trump）展開罵戰。馬斯克周日在社交平台X上表示：「假如他（特朗普）就是想讓國債增加5萬億元，那麼當初成立(DOGE)有什麼意思？」



特朗普早前施壓國會共和黨人通過「大而美」法案（One Big Beautiful Bill Act）決裂。上周六直言抨擊特朗普的減稅和政府支出法案，稱其將使國家破產，並宣佈成立第三黨「美國黨」，透露有意參加明年的中期選舉。

此舉令特朗普在自家社交平台Truth Social上發長文批評荒謬，更稱馬斯克「極其遭糕」、已經如火車般「脫軌（off the rails）」。

馬斯克很快又在社交媒體上回應，質問說：「假如他（指特朗普）就是想讓國債增加5萬億元，那麼當初成立政府效率部(DOGE)有什麼意思？」

有網民將特朗普在Truth Social上批評馬斯克的內容截圖發到X上，被馬斯克轉載。他在配文中嘲諷：「Truth Social是什麼？」，稱他「從來沒聽說過。」

馬斯克去年花費數百萬美元為特朗普助選，並多次親自現身集會現場為特朗普拉票。特朗普上任後，任命他領導政府效率部（DOGE），縮減聯邦政府開支，但最終二人因「大而美」聯邦支出法案產生分歧，公開在社交平台對罵，令關係破裂。